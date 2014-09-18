مميش : روسيا ستنفذ مشروعات بجزء من محور قناة السويس الجديدة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، عن إقامة روسيا لمشروعات جديدة في المستقبل بجزء من محور قناة السويس ضمن خطة الدولة لتحويل المنطقة إلى كيان صناعي كبير.

وقال رئيس الهيئة خلال استقباله العالم المصري الدكتور أحمد زويل خلال زيارته لقناة السويس اليوم الخميس، إن عدد العاملين بالمشروع قد بلغ حتي الآن 25 ألف عامل كلهم مصريون لحفر القناة الجديدة، لتحقيق حلم الشعب المصري كما تحقق حفر قناة السويس من قبل في العام 1869..مضيفا أن المشروع المقرر له أن ينتهي العمل به يوم 6 أغسطس المقبل وفقا للجدول الزمني المقرر من قبل، مما سيمنح مصر دفع قوية في اقتصادها الوطني عبر تنمية إقليم قناة السويس الجديد والموانئ الواقعة بمحورة وعددها 6 موانئ.

وأشار مميش إلى أن عددا من الدول العربية والأجنبية حققت قفزات اقتصادية ملموسة عبر تنمية ميناء واحد كدبي وهونج كونج وسنغافورة، وأن ارتفاع مستوى الاقتصاد المصري بنهاية مشروع قناة السويس الجديدة سيمنح الوضع السياسي المصري قوة إضافية، حيث أن القوي السياسية تستند بالأساس على اقتصاد قوي، مؤكدا أنه المرة الأولى في التاريخ المصري الذي يتكالب المصريون علي البنوك المصرية لدفع الأموال وليس للحصول عليها في إشارة منه لتكالب المصريين على الحصول علي شهادات مشروع قناة السويس الجديدة والتي نجحت في جمع قرابة 62 مليار جنيه.

كان الدكتور أحمد زويل قد التقي أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية في بداية زيارته للإسماعيلية بمكتبه بديوان عام المحافظة حيث أكد له إمكانية مساهمة مدينة زويل العلمية في تنمية مشروع وادي التكنولوجيا بالقنطرة شرق .

وقال زويل إنه سيبحث مع الفريق مهاب مميش إمكانية المساهمة أيضا في مشروع تنمية محور قناة السويس عبر تقديم الدعم الفني والمشاركة الإيجابية والفعالة في المشروع وفقا لاحتياجات قناة السويس..مضيفا أن إقبال المصريين التاريخي على شراء شهادات دعم مشروع قناة السويس الجديدة دليل علي احساس المصريين بجدية المشروع حيث يمتلك المصري أي كان تعليمه إحساسا داخليا فطريا تدير بوصلته نحو التوجه لما فيه الفائدة لمجتمعه .

أ ش أ