محمد بن زايد يزور الأزهر الشريف ويلتقي الامام الأكبر

أشاد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدور الأزهر العلمي والثقافي والحضاري في العالم الإسلامي على مدى قرون طويلة من تاريخه العريق وما قدمه من أعمال عظيمة وجليلة حافظت على رسالة الإسلام السمحة والرفيعة في نشر الاعتدال والوسطية والتسامح والخير والسلام.



> جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو ولي عهد أبوظبي اليوم الى مشيخة الأزهر في القاهرة حيث كان في استقبال سموه لدى مدخل مبنى الأزهر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وعدد من كبار المسؤولين في الأزهر.



> ولدى وصول سموه الى مقر المشيخة اصطفت كوكبة من الطلبة الدارسين في الأزهر الشريف من مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والثانوية والجامعية من مختلف الجنسيات وكافة بلدان العالم تحية وترحيبا لمقدم سموه الى مقر المشيخة .



> وقال سموه خلال اللقاء " يسعدنا ان نكون اليوم في قلعة من قلاع الإسلام ومنارة من منارات العلم والحضارة لنعبر عن صادق تقديرنا واحترامنا لرسالة هذا الصرح العلمي الكبير في ترسيخ صورة الاسلام السمحة وتعاليمه الحنيفة ودوره في الحفاظ على النسيج المصري الوطني متماسكا وموحدا ووقوفه المشرف أمام الافكار المنحرفة والتيارات المتشددة والمتطرفة".



> وأكد سموه على دور اصحاب الفضيلة علماء الاسلام في التصدي للمفاهيم المغلوطة والأفكار التي تشوه حقيقة الدين وتصحيح المعتقدات الخاطئة التي تنافي سماحة وروح الدين الاسلامي ..مشيرا سموه الى انها مسؤولية اساسية ومن اولويات اهتمام العلماء خاصة في هذه الفترة التي تتطلب تكاتف العرب ووحدة المسلمين.



> وثمن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مواقف المجامع الاسلامية والعلمية الاخرى في المنطقة التي تقف سدا منيعا امام العنف والتطرف والإرهاب وتدعوا الى رسالة الاسلام الصادقة في نشر السلام والأمان والبناء الحضاري للإنسان والأوطان ونبذ الافكار الهدامة والشعارات التخريبية الضالة التي تستهدف سماحة ديننا الاسلامي واستقرار بلداننا العربية و الاسلامية.



> وأكد سمو ولي عهد ابوظبي أهمية دعم الأزهر في مسيرته العلمية والدينية وأعماله الجليلة وحفاظه على القيم الإسلامية الأصيلة و وقوفه ضد الترهيب والعنف والتخريب ..مشيرا سموه الى حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها ومواصلة الدعم للأزهر الشريف في كل المجالات التي تخدم الإسلام وأهله في المجالات العلمية والدينية والتعليمية والمعرفية وغيرها من المجالات.



> من جانبه أشاد فضيلة شيخ الأزهر الشريف بزيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى الأزهر ..وقال " ان هذه الزيارة هي امتداد لتلك العلاقة التي أسسها المغفور له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مع مصر وشعبها وهي امتداد للمواقف التاريخية لدولة الإمارات التي لم تتوقف وتركت في قلوب المصريين على مختلف مستوياتهم صدى طيبا لأن تلك المواقف نابعة من قلب صادق محب لمصر وشعبها .



> وعبر عن امتنانه وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في دعم مصر في وقت كانت في اشد الحاجة لدعم أشقائها وهو ما اثبتته قيادة دولة الإمارات وشعبها على الدوام مع مصر وغيرها من الدول.



> وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث حول مختلف القضايا التي تمر بها المنطقة .. وأكدا على اهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات والفتن ودعاة العنف والإرهاب والعمل على ابراز حقيقة الاسلام وصورته الناصعة وتعاليمه السامية.



> وفي ختام اللقاء قام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتقديم درع تذكاري لسمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان.



> حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي .