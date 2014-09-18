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برلماني ليبي : رفضنا منح الثقة لحكومة الثني وطالبناه بتشكيل حكومة أزمة

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برلماني ليبي : رفضنا منح الثقة لحكومة الثني وطالبناه بتشكيل حكومة أزمة برلماني ليبي : رفضنا منح الثقة لحكومة الثني وطالبناه بتشكيل حكومة أزمة

رئيس الوزراء المكلف “عبد الله الثني”.

رفض مجلس النواب الليبي بأعتباره “رئيس ليبيا” طبقا للدستور في جلسته اليوم الخميس منح الثقة للحكومة ، التي قدمها رئيس الوزراء المكلف “عبد الله الثني”.

كان مجلس النواب قد أرجا أمس الموافقة على تشكيل لجلسة اليوم لوجود بعض الملاحظات على التشكيل .

وقال جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط ظهر اليوم ، “إن رئيس الحكومة الليبية تقدم بتشكيلة حكومته إلى الرئيس الليبي طبقا للدستور والمتمثل في “مجلس النواب” من أجل الموافقة عليها” ولكن تم رفضها ” .

وأضاف الشويهدي أن المجلس طلب من الثني ،في الجلسة التي عقدها اليوم – تشكيل حكومة أزمة لايتجاوز عدد أعضائها عشرة وزراء خلال عشرة أيام طبقا للدستور وعدم ضم أي وزير من الحكومة السابقة في التشكيل الجديد ، وكذلك عدم ضم أي عضو فيها يحمل جنسيتين .

وتابع الشويهدي قائلا: إن المجلس طالب أيضا من الثني أن يكون وزيري الدفاع والداخلية في التشكيل الجديد متفرغين لوزارتهما .

وكان الثني قد تقدم أمس الأربعاء بحكومة تضم 16 وزيرا ولكن أرجات لليوم لملاحظات بعض النواب على التشكيل والذي رفضت اليوم رسميا.

 

أ ش أ

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