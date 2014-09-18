برلماني ليبي : رفضنا منح الثقة لحكومة الثني وطالبناه بتشكيل حكومة أزمة

رفض مجلس النواب الليبي بأعتباره “رئيس ليبيا” طبقا للدستور في جلسته اليوم الخميس منح الثقة للحكومة ، التي قدمها رئيس الوزراء المكلف “عبد الله الثني”.

كان مجلس النواب قد أرجا أمس الموافقة على تشكيل الحكومة لجلسة اليوم لوجود بعض الملاحظات على التشكيل .

وقال جلال الشويهدي عضو مجلس النواب الليبي في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط ظهر اليوم ، “إن رئيس الحكومة الليبية تقدم بتشكيلة حكومته إلى الرئيس الليبي طبقا للدستور والمتمثل في “مجلس النواب” من أجل الموافقة عليها” ولكن تم رفضها ” .

وأضاف الشويهدي أن المجلس طلب من الثني ،في الجلسة التي عقدها اليوم – تشكيل حكومة أزمة لايتجاوز عدد أعضائها عشرة وزراء خلال عشرة أيام طبقا للدستور وعدم ضم أي وزير من الحكومة السابقة في التشكيل الجديد ، وكذلك عدم ضم أي عضو فيها يحمل جنسيتين .

وتابع الشويهدي قائلا: إن المجلس طالب أيضا من الثني أن يكون وزيري الدفاع والداخلية في التشكيل الجديد متفرغين لوزارتهما .

وكان الثني قد تقدم أمس الأربعاء بحكومة تضم 16 وزيرا ولكن أرجات لليوم لملاحظات بعض النواب على التشكيل والذي رفضت اليوم رسميا.

أ ش أ