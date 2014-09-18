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بعد تصنيف الفيفا - مصر تخسر مجددا أمام تونس والسنغال

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بعد تصنيف الفيفا - مصر تخسر مجددا أمام تونس والسنغال بعد تصنيف الفيفا - مصر تخسر مجددا أمام تونس والسنغال

من جديد تلقي المصري خسارة أمام منتخبا تونس والسنغال ولكن هذه المرة في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم.

مصر خسرت لقاء الجولة الأولي في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا المغرب 2015 أمام السنغال بهدفين مقابل لا شيء.

قبل أن تعود وتخسر مجددا في الجولة الثانية أمام تونس بهدف نظيف على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

هزيمتان تكررا من جديد، ولكن هذه المرة في التصنيف الدولي، إذ احتل تقدم منتخب السنغال 23 مركزا، ومنتخب تونس 11 مركزا، في الوقت الذي تراجع فيه الفراعنة 23 مركزا.

واحتلت مصر المركز الـ61 عالميا بعد أن كانت في المركز الـ38 الشهر الماضي، بينما جاء المنتخب في المركز الـ13 إفريقيا بعد تواجده خامسا الشهر الماضي في التصنيف الإفريقي.

تونس، حلق نسور قرطاج عاليا، فوصل للمركز الـ31 عالميا بعد ما كان يحتل المركز الـ42، بينما وصل للمركز الثالث إفريقيا.

السنغال، أسود التيرانغا افترست الخصوم، فتقدمت 23 مركزا على سلم الترتيب العالمي لتصل إلى المركز الـ36 عالميا بعد ما كانت تحتل المركز الـ59، واحتلت المركز الخامس إفريقيا.

، الفراعنة سقطوا، إذ شهد التصنيف الدولي لشهر سبتمبر تراجع منتخب مصر للمركز الـ61 بعد ما كان في المركز الـ38 عالميا، إلى جانب تراجعه سبعة مراكز في التصنيف الإفريقي ليحتل المركز الـ13 بدلا من المركز الخامس.

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