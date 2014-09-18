مفوض أممي: ليس من حق أي دولة منح حق اللجوء السياسي ﻷي إرهابي

أكد المدير الإقليمي لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، محمد دايري، أنه ليس من حق أي دولة منح حق اللجوء السياسي ﻷي أرهابي أو من يمارس العنف، مشيرا أنه ليس من مهام المفوضية مساعدة الخارجين عن القانون والإرهابين.

وقال دايري، خلال الكلمة التي ألقاها، صباح الخميس، بمكتبة الإسكندرية عقب توقيع اتفاقية مع مكتبة الإسكندرية لنشر التوعية ومناقشة مخاطر اللاجئين: « لابد من تضافر الجهود من أجل القضاء على الإرهاب الغاشم في كافة صورة وأشكاله، وأن لا نكون ممن يساعد على انتشاره في كافة الدول».

وأضاف أن ما يحدث في سوريا حاليا يعتبر من أسوء الكوارث الإنسانية في القرن الـ21، مؤكدا أن المفوضية تساعد حاليا أكثر من 6 ملايين مواطن سوري داخل بلاده.

وتضمن بروتوكول التعاون عددا من البنود مثل إقامة المعارض والمؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وذلك بالإضافة إلى ورش العمل لنشر الوعي الثقافي للاجئين وتعزيز التفاهم للأعمال الإنسانية وتوسيع معرفة المشاركين بالمخاطر في منطقة الشرق اﻷوسط بشكل عام ومصر بشكل خاص.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية، اللواء طارق مهدي، أن مصر ستظل دائما وأبدا ملجأ لمن يريد أن يستظل بها، مشيرا إلى أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تحقيق وضع أفضل للاجئين على أراضيها على الرغم من قيامها من محاربة الإرهاب الغاشم.

وشهد توقيع للبروتوكول عددا من قناصل دول اليونان وفرنسا وتركيا ولبنان وفلسطين والسودان، بالإضافة إلى عدد من مسئولي محافظة الإسكندرية.