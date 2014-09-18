من لندن: أغرب صيحات الجمال لربيع 2015

إكتملت الغرابة الجمالية في عروض الموضة من لندن لربيع 2015، والجديد هو دمج النعومة والطبيعية مع الإبتكارات الجديدة لإطلالات مميّزة ولافتة.



إنتشرت التسريحات الطبيعية وعادت الضفائر بطرق غريبة لتميّز الشعر بأساليب متنوّعة، من الضفائر الجانبية مع الشعر المنسدل، إلى المرفوعة وحتى الضفائر الكاملة. أمّا بالنسبة لتسريحة الكعكة، فانتشرت بشكل طبيعي إلى درجة العشوائية. لكن غرابة الشعر اتضحت بالخصل المسرّحة على الوجه بشكل لافت. أمّا بالنسبة للاكسسوارت، فقد استُعملت الورود بعدة أنواع من القماش أو الشواروفسكي لتشكل تاجاً على رأس العارضات.



بالانتقال إلى المكياج، لا يمكن التخلي عن الاطلالات الطبيعية التي طيبعت العرض، بألوان ترابية فاتحة جداً وحواجب مبعثرة مع بعض الأقراط. إلى جانب الغرابة التي اتّضحت بالرموش الزهرية، الخطوط البرتقالية تحت العين، الأي لاينر الأبيض والشفاه الحمراء.

اذا كنت تريدين تحديث إطلالتك الجمالية وتبحثين عن الغرابة أو الطبيعية، إليك بالصور آخر صيحات الجمال من عروض الموضة في لندن لربيع 2015.

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