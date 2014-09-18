4 مشروبات سحريَّة لتطويل شعرك وتنعيمه بسرعة فائقة

تحلم جميع الفتيات بشعرٍ طويل كالنجمات. ومن الجميل أنَّ هذا الحلم أصبح ممكناً في فتره أقلّ بكثير من الشهور الطويلة التي يستغرقها نموّ الشعر، بحيث يتمّ شرب مشروبات تحتوي على بروتينات وفيتامينات ومعادن مغذّية، تحفّز نمو الشعر وتعمل على زيادة طوله، فتزيده قوّة ولمعاناً. وهنا، تقدّم لك «سيدتي نت» 4 مشروبات طبيعيَّة تزيد شعرك طولاً.

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الماء المعدني:

الشعر مثله مثل باقي أعضاء الجسم، يحتاج إلى الترطيب الكافي والمناسب ليستطيع الحفاظ على مظهره ومعدّل نموه. تناولي مقداراً لا يقلّ عن 6 أكواب يوميّاً من الماء لضمان حصول شعرك وجسمك على الترطيب المطلوب.

شراب الخضر:

شراب الخضر الطبيعي من أهمّ وأفضل المشروبات الصحيَّة المفيدة لصحّة الشعر، لأنَّه يحتوي على المعادن والفيتامينات الطبيعيَّة التي تعمل على تحفيز نمو الشعر كالحديد، وفيتامين H، وفيتامين B، وكذلك عنصر البيوتين. فالبندورة والخسّ والجزر غنية بعنصر البيوتين، فيما تمدّ أوراق السبانخ والفطر واللفت الجسم والشعر بالحديد. تناولي هذه الخضر بانتظامٍ، على شكل عصيرٍ يوميّ، وتأكّدي من أنّك ستلاحظين تحسّناً في صحّة شعرك ومظهره.

الحليب:

البروتين الصحيّ هو سلاحك للحصول على شعر كثيف وصحيّ. فالشّعر كما نعلم يتكوّن من البروتينات في الأساس، وعندما يفقدها يُصاب بالتقصّف والضعف والتساقط. لذا تناولي ما لا يقلّ عن كأسين من الحليب يومياً.

شاي عشبة ذيل الحصان:

عشبة ذيل الحصان من الأعشاب المعروفة بتأثيرها القويّ في تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته، بفضل احتوائها على عنصر الكبريت، الذي يعمل على علاج بصيلات الشعر وتحفيز قدرتها على إنبات الشعر بشكلٍ سريع. اشربي كأساً من منقوع عشبة ذيل الحصان يوميّاً لتحصلي على شعر طويل وصحي.

إنَّ المداومة على شرب هذه المشروبات الأربع تمنحكِ شعراً طويلاً وصحياً وجميلاً.

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