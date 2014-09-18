نصائح للحفاظ على حميتك عند الخروج أو السفر

اذا كنت تتبعين حميةً معيّنةً بهدف إنقاص وزنك أو الحفاظ عليه، واضطررت إلى السفر أو الخروج مع صديقاتك، فهل ستذهب كلّ جهودك في مهبّ الريح؟!

مركز التغذية Low Cal Diet Clinic يقدّم لك بعض الخطوط التوجيهية، التي يمكنك تطبيقها، في خلال السفر أو عند تناول الطعام في أحد المطاعم، وفق التالي:

1- الفطور

كوب من الحليب الخالي من الدسم + عنصر من لائحة البروتينات.

*لائحة البروتينات:كلّ عنصر مؤلف من 30 جراماً من البروتين، ويحتوي على 55 سعرة حرارية، كــ:

• ملعقتين كبيرتين من اللبنة قليلة الدسم.

• 3 شرائح من الجبن الأبيض قليل الدسم (عكاوي أو حلوم أو دوبل كريم).ولكن، تجنّبي تناول الجبن الأصفر، بما أنه مشبع بالدسم وغني بالسعرات الحرارية.

• ملعقتين من جبن الماعز قليل الدسم.

• شريحة مربعة من جبن "الفيتا" قليل الدسم (نسبة 30 جراماً من الدسم).

• شريحتين من الجبن المعالج (بيكون أو سيلفيد قليل الدسم).

• بيضة مسلوقة أو مخفوقة.

وكذلك، يمكنك اختيار عنصر من لائحة النشويات، علماً أن كلّ عنصر يحتوي على 80 سعرة حرارية، مثل:

• ثلثي كوب من رقائق الفطور (الكورنفليكس) الخالية من السكر الإضافي.

•سدس رغيف من الخبز العربي الأبيض، أو الخبز الأسمر.

• نصف كوب من الحمص المطبوخ، أو الفول، أو العدس.

• خبز افرنجي "باغيت" صغيرة، بطول 10 سنتيمترات.

• ربع منقوشة صعتر (تحتوي على ملعقة زيت صغيرة).

• ربع رغيف مرقوق.

• 3 حبات من الجزر.

_ ملاحظة: لا تتناولي أكثر من 6 ملاعق زيت يومياً.

• لا تتناولي أكثر من 4 حصص فاكهة يومياً، علماً أنّ كلّ ثمرة فاكهة توازي نصف كوب عصير طازج، أو 3 ملاعق سكر صغيرة، أو ملعقة صغيرة من المربى أو العسل.

*الغذاء و\أو العشاء

سواء اخترت تناول الطعام في مطعم، أو طلب خدمة الغرفة في الفندق، ثمة بعض التوجيهات، التي يمكنك اتباعها:

اذا شعرت بالعطش، ابتعدي عن العصائر واشربي من الماء ما لا يقل عن 3 أكواب، وتناولي ثمرة فاكهة عوضاً عن العصير. وكذلك، يمكنك شرب الصودا الخاصة بالحمية، ولكن ليس أكثر من عبوة يومياً

ويفضّل أن تستهلّي وجبتك بطبق من السلطة، شرط أن تُضاف إليه صلصة خفيفة من الزيت وخالية من المايونيز.

وإن كانت السلطة هي الطبق الرئيس، أطلبي سلطة تحتوي على "الكربوهيدرات" والبروتين سوياً، مثل سلطة قيصر مع الدجاج (تشيكن سيزر)، أو سلطة الكراب، أو سلطة النيسواز.ولكن، إن كنت تبدئين الوجبة بسلطة، فلتكن سلطة خضراء.

• أطلبي الطبق الرئيس، وفق التالي:

1. شريحة من "الستيك" أو الدجاج المشوي، مع الخضر مقلية (من دون زبدة)، مع مصدر من "الكربوهيدرات"، متمثّل في: البطاطس المهروسة (البوريه) أو المسلوقة، أو المعكرونة المسلوقة.ويمكنك استخدام "الكاتشاب" أو الخردل قدر ما ترغبين.

2. إن كنت ترغبين بتناول المعكرونة، تجنبي تلك المطهوة في الكريما البيضاء، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الزبدة والكريما كاملة الدسم.وينصح باللجوء إلى صلصلة البولونيز"، في هذا الإطار.

ولا تخجلي بأن تطلبي من النادل أن يسلق المعكرونة، من دون قليها بالزبدة.ويمكنك أيضاً إضافة كمية قليلة من جبن "البارميزان" إلى طبقك.

3. يعتبر "السوشي" وجبة صحية، ولكن لا تتناولي أكثر من 12 قطعة، متجنبة "التامبورا" بما أنها مقلية بشكل كامل.

4. فيليه من السمك المشوي، مع كمية من الخضار والبطاطس المشوية.

5. يمكن تناول البيتزا مرة واحدة خلال الرحلة، ولكن أطلبي البيتزا العادية مثل "المارغريتا" من دون إضافة الجبن إليها، أو أي نوع من اللحوم، واختاري العجينة الرقيقة.

6. يعتبر "الهمبرغر" وجبة مشبعة بالدهون، خصوصاً تلك المقدَّمة في مطاعم الأطعمة الجاهزة.وإن أردتِ طلب "الهمبرغر" في الفندق، فاختاري شريحة من اللحم المشوي من دون مايونيز أو جبن، وتناوليها، مع سلطة الملفوف.

7. تجنّبي الحلوى لأنّها تحتوي على الكثير من الدهون والسعرات الحرارية، واستعيضي عنها بالبوظة أو "السوربيه "أو الزبادي المثلج قليل الدسم.

يعتبر السفر فرصة رائعة لاكتشاف الأماكن الجديدة، فقومي بذلك عبر المشي، إذ أنّ الرياضة البدنية وسيلة تساعدك على التخلص من الدهون وخسارة الوزن.واحتفظي دائمة بزجاجة ماء معك، في خلال السير

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