“الآثار” تؤكد أثرية 72 عملة معدنية ضبطت بحوزة بريطاني بمطار الأقصر

أكد خبير الآثار التي انتدبته سلطات مطار الأقصر الدولي لفحص 72 قطعة عملة معدنية يشتبه في أثريتها ضبطت بحوزة راكب بريطاني الجنسية أثرية المضبوطات وأنها تعود للعصرين الروماني واليوناني وذلك بحسب تصريحات اللواء طيار هشام الحسيني مدير مطار الأقصر الدولي.

وأضاف اللواء الحسيني أن المتهم كان مغادرا مطار الأقصر علي متن الرحلة رقم 243 المتوجهة إلي العاصمة البريطانية لندن إلا أن رجال مباحث أمن الموانئ اشتبهوا في حقائبه وتم ضبطه وبحوزته العملات الأثرية ، مشددا علي أنه تم إداراج المتهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر إلي خارج البلاد وهو الآن تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر معه التحقيق .

وكشفت تحريات العقيد محمد صقر رئيس مباحث شرطة أمن الموانئ بمطار الأقصر أن المتهم تحصل علي العملات الأثرية من صاحب أحد البازارات السياحية بالمحافظة .

وكان ضباط مباحث امن الموانئ بمطار الأقصر الدولي قد اشتبهوا فى الراكب ويدعى صباح ليراتو ” 60 سنة ” انجليزى الجنسية من أصل عراقى أثناء مرور حقائبه على أجهزة الكشف الإليكترونى ضمن إجراءات التفتيش الروتينية بالمطار بتفتيش حقائبه عثر بحوزته على 72 قطعة عملة أثرية من عصور وأحجام مختلفة حيث تم على الفور تشكيل لجنة من الجمارك برئاسة عوض الله حسان مدير إدارة الجمارك بالمطار وعضوية عادل عبد الفتاح مدير التعريفة ومحمد مغربي مدير مكافحة التهريب الجمركي وناصر الضوى مأمور جمرك الوردية والتى قامت بفرز المضبوطات حيث تم التحفظ عليها و إحالة الراكب إلى النيابة التى تولت التحقيق .