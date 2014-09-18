الطيب :الأزهر الشريف طوق النجاة لإعادة الاسلام الصحيح وعلاقاتنا بالامارات متميزة

أشاد فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف بمواقف دولة الامارات العربية المتحدة القومية تجاه مصر وسائر الدول العربية وبمستوى العلاقات المتميزة بين مصر والامارات.

وأضاف الدكتور الطيب خلال لقائه اليوم مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى أن علاقات مصر مع دولة الامارات ممتدة عبر التاريخ وتتمتع بخصوصية وميزة كبيرة مرحبا بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى للمشيخة اليوم الخميس.

وقال إن الزيارة جاءت من منطلق أن مؤسسة الأزهر هى طوق النجاة الوحيد لإعادة التصور الإسلامى الصحيح، ومحاربة الفكر الإرهابى المتطرف الذى يعانى منه العالم العربى.

واستنكر الطيب مجددا التنظيمات الإرهابية التى تشوه صورة الإسلام كل لحظة فى أعين الأعداء والغربيين وتسئ الى المسلمين بما تقوم به من اعمال ارهابية ابعد ما تكون عن الاسلام وسماحته، مشيرا الى استمرار دور الازهر فى تصحيح صورة الاسلام الخاطئة والدفاع عنه من خلال علمائه ومنهجه المعتدل.

من جانبه، اشاد الشيح محمد بن زايد بدور الازهر وعلمائه فى العالم الاسلامى والعربى وما يقوم به للدفاع عن الاسلام الصحيح ومواجهة التطرف والارهاب معربا عن استعداد دولة الامارات الدائم للتعاون مع الازهر لاداء رسالته.

وأشار الى المشروعات التى يتم تنفيذها بالازهر والتى تعكس قوة العلاقات بين مصر والامارات عامة ومع مؤسة الازهر خاصة.

أ ش أ