حي فيصل بالسويس ينظم أول دورة لتنشيط الرياضة بالمحافظة‎

نظم حى فيصل بالسويس برئاسة العميد علاء اسماعيل الدورة التنشطية الأولى من نوعها على مستوى الأحياء بالمحافظة بالتعاون مع الجمعية المصرية لعودة الرياضة المدرسية بحضور العديد من كوادر الرياضة .

اشتمل الاحتفال على عروض لمركز شباب المثلث للعبة الكاراتية بقيادة الكابتن محمد صبحى ومركز شباب فيصل بقيادة الكابتن مصطفى بتيتى ، وأضاف بيان إعلامى لحى فيصل بأن الهدف من إقامة الإحتفالية والبطولة و تشجيع الرياضة كأحد مقومات بناء جسم سليم لبناء عقول واعية وإقامتها بمقر الحى هو دليل لحرص رئاسة الحى على دعم الرياضة.

حضر الاحتفال الكابتن جمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة ، وأحمد فضل رئيس مجلس مراكز شباب المدن على مستوى الجمهورية ، والكابتن سعيد محمد وكيل مديرية الشباب.