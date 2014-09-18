النيابة: نوم السائق والسرعة الزائدة تسببا في حادث بني سويف وإخلاء سبيل سائق النقل

تجمهر أهالى ضحايا حادث بني سويف من محافظتى الأقصر وقنا امام مشرحة بنى سويف بسبب عدم التعرف على الجثث المتفحمة فى الحادث الذى اصطدم خلاله اتوبيس سياحى بسيارة نقل من الخلف.

وقال الدكتور حمدى مصطفى مدير مستشفى بنى سويف العام “لا نستطيع ان نعطى الى اهالى الضحايا الجثث الا بعد التعرف عليها” ، وأضاف انهم قاموا بتهدئة الأهالي أكثر من مرة وقام الطبيب الشرعى بأخذ عينات الحمض النووى من الجثث المتفحمة والبالغ عددها 9 جثث الا انه عاد مرة ثانية وأخذ عينات دم من المصابين لمضاهاة العينات بما ستسفر عنه نتائج عينات الحمض النووى.

وأضاف الدكتور حمدى مصطفى مدير مستشفى بنى سويف العام ان 33 مصاب قد خرجوا من مستشفى بنى سويف العام بعد ان تم شفائهم واستقرت حالاتهم الصحية ومن بينهم الامريكى ماثيو ولس والروسية اولفيا رشيد وابراهيم زايد مصور المصرى اليوم.

كان المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف قد أمر بتشكيل فريق من النيابة العامة ضم المستشار محمد بسيونى رئيس نيابة بنى سويف والمستشار احمد الخولى رئيس نيابة ببا و7 من وكلاء النيابة العامة لمعاينة الحادث والاستماع لأقوال المصابين.

وأمر محمد بسيونى رئيس نيابة بنى سويف بإخلاء سبيل سائق سيارة النقل صلاح عدلى فريد عطية من سوهاج والتحفظ على الاتوبيس السياحى ، وإجراء تحليل الحمض النووى الdna للتعرف على الجثث وانتداب المهندس الفنى لمعرفة سبب الحادث، وتبين ان قائد الاتوبيس من بين الجثث المتفحمة ولم يتم التعرف عليه وانه السبب الرئيسى فى الحادث.

كشفت المعاينة المبدئية لفريق النيابة العامة ان الاتوبيس السياحى كان قادما من قنا إلى القاهرة وعند نفق سنور التابع لمركز ببا اصطدم الاتوبيس السياحى بالسيارة النقل من الخلف اثناء محاولة تخطيها مما ادى الى انفجار خزان الوقود ، وتبين ان التكيفيات الخاصة بالاتوبيس ساعدت على اشتعال الاتوبيس من الداخل واحتراق الجثث وتفحمها ، وان نوافذ الاتوبيس من الناحية اليمنى كلها مكسورة بسبب قيام الركاب بالنزول من خلال النوافذ خوفا من الحريق.

استمعت النيابة ، أمس ، على مدار 7 ساعات كاملة داخل مستشفى بنى سويف العامة حيث قال الدكتور مختار ياسين على أحد المصابين -37 سنة- من الأقصر ان أحد الركاب تشاجر مع سائق الاتوبيس بسبب انه (نام ) اثناء سيره بالاتوبيس ، كما طلب منه تخفيف السرعة أكثر من مرة الا ان السائق لم يستجيب ، وأضاف انه ركب الاتوبيس السياحى من الأقصر بديلا عن القطار وهو تابع لاحدى الشركات السياحية المشهورة.

وقال ابراهيم وهيب مرشد سياحى خلال التحقيقات ان سائق الاتوبيس كان يسير بسرعة كبيرة وانه كنت نائما طوال الطريق من قنا الى القاهرة الا انه هرب من النافذة وقت الحادث للنجاة بحياته.

كان المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف استقبل الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الذي قام بزيارة مستشفى بني سويف العام لمتابعة حادث الأوتوبيس الذي وقع صباح أمس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور وأسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 33 آخرين.

اطمئن الوزير برفقة المحافظ على المصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفي ,حيث خرج 17 مصابا بعد تحسن حالتهم الصحية ووتم تحويل 7 حالات لمستشفيات أخرى منها 4 حالات للهلال برمسيس , و3 حالات إلى مستشفيات :الحياة التخصصي بمصر الجديدة , ومستشفى الهرم , ومستشفى قصر العيني الفرنساوي, في حين مازال (9) مصابين بالمستشفى لتلقى العلاج ، وقرر الوزير سرعة استدعاء الطبيب الشرعي لإنهاء تصاريح الدفن الخاصة بالمتوفين وإجراء تحليل (DNA) من خلال أخذ عينات من الجثث لتحديد هوية الضحايا وتسليم جثثهم لذويهم نظرا لصعوبة التعرف عليها نتيجة لتفحمها بالكامل.

من جانبه قدم المحافظ تعازيه لأسر ضحايا الأوتوبيس مشيرا إلى تكليفاته لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وتخصيص سيارات اسعاف بالمجان لنقل المصابين والجثث بعد تحديد هوية أصحابها ونقلهم لمحال اقامتهم.

وقال المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف انه نظرا لتكرار الحوادث في هذه المنطقة من الطريق _ قد قررت تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية بعض الجهات المختصة من المرور والطرق لمعاينة المنطقة للوقوف على اسباب تكرار الحوادث في هذه المنطقة , حيث اسفر تقرير المعاينة الذي اعدته اللجنة أن الطريق من الناحية الفنية سليم ولاتوجد أية مشاكل فنية وأن السبب الرئيسي في معظم الحوادث هو العنصر البشري اما لرعونة السائقين أو السرعة الجنونية أو أحداث طارئة مثل انفجار إطارات السيارات.

أكد المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف على متابعته المستمرة لاستعجال نتائج العينات الخاصة بتحليل الحمض النووي (DNA),, لتحديد هوية ضحايا حادث الأوتوبيس الذي وقع صباح أمس الثلاثاء على الطريق الصحراوي الشرقي وأسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 33 آخرين مشيرا إلى اتصالاته التي أجراها بمساعد وزير العدل للطب الشرعي والمحامي العام لنيابات بني سويف , لاستعجال نتائج التحليل لسرعة تسليم الجثث لذويهم لدفنها ,خاصة مع وجود ضحايا من محافظات بعيدة مثل قنا والأقصر.

جاء ذلك خلال استقباله على محمد على -39 سنة- أحد المصابين بالحادث والذي فقد 3 من أسرته (زوجته وابن وابنة) ,بالاضافة إلى ابن ثالث أصيب في نفس الحادث و تم تحويله أمس بسيارة إسعاف مجهزة بناء على تعليمات المحافظ لاستكمال علاجه بالقاهرة ,حيث طمأن المحافظ الأب على استقرار حالة ابنه المصاب , لافتاً إلى تواصله الدائم ومتابعته المستمرة مع المسئولين بوزارتي الصحة والعدل لإنهاء إجراءات تحليل عينات (DNA) واستخراج تصاريح الدفن.

وفي سياق متصل بالحادث كشف المحافظ عن تواصله مع رئاسة مجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات الأمنية بالتواجد الدائم في مرور ودوريات لاسلكية لمتابعة الموقف الأمني والتصدي للسرقات التي تقع على الطرق السريعة خاصة الصحراوي الشرقي الذي شهد حادث أمس وحوادث أخرى مماثلة مما يعرض حياة المواطنين للخطر وافتقادهم للأمن والأمان أثناء السفر ليلاً بهذه الطرق ,, مشيرا إلى قيام المحافظة ببعض الإجراءات للتعامل مع الموقف : مثل شراء 2 سيارة ونش للتدخل السريع عند وقوع الحوداث لإنقاذ أي موقف طارئ أو عطل مفاجئ بالمركبات ( أجرة , خاصة , نقل) ,, فضلا عن تشكيل لجنة من المحافظة والمرور والطرق لمعاينة الطريق خاصة موقع الحادث حيث أسفر تقرير المعاينة عن سلامة الطريق من الناحية الفنية والانشائية وأن أسباب الحوادث ترجع إلى العنصرالبشري نتيجة لتهور السائقين في السرعة الجنونية أو سلوكيات خاطئة من بعضهم بالإضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة ذاتها كانفجار إطار مفاجئ أو عدم صيانة ,,

كما أكد المحافظ على مطالبته بمراجعة شركات المحمول لقياس مستوى الإرسال بمناطق طريق الجيش وتحديد أماكن ضعف الاتصال لتقويتها من خلال خطابه الذي بعثه إلى هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة شركات المحمول في هذا الصدد ,خاصة بعد تعدد الشكاوي سواء من المواطنين لتعذر الاتصال بجهات الإنقاذ من نجدة وإسعاف في حالات الحوادث أم من المستثمرين المحليين أو الأجانب بسبب معاناتهم من التواصل مع العاملين بمصانعهم بالمناطق الصناعية الواقعة على الطريق.