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وزير التعليم العالي في ضيافة جامعة سوهاج السبت المقبل

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وزير التعليم العالي في ضيافة جامعة سوهاج السبت المقبل وزير التعليم العالي في ضيافة جامعة سوهاج السبت المقبل

أعلن الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج، عن زيارة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي،السبن المقبل، إلي المقر الجديد لجامعة سوهاج الجديدة بمدينة الكوامل ، يرافقه وفد من رؤساء الجامعات المصرية.

وقال رئيس الجامعة أن الزيارة ستبدأ بجولة تفقدية داخل الكليات الجديدة التي تم انتقالها إلى المقر الجديد للجامعة بالكوامل، ثم زيارة للطريق الجديد المؤدي إليها، للوقوف على آخر التطورات الخاصة بالعمليات الإنشائية والتعليمية هناك، والتعرف على أهم المشكلات التي تعيق استكمال الطريق الجديد وذلك للتوصل إلى حلول سريعة وناجزة لها .

وأضاف نور الدين أن الجولة ستشمل أيضاً افتتاح قسم الاستقبال واستقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي.

جدير بالذكر أنه عقب انتهاء الزيارة سيتوجه الوزير والوفد المرافق لسيادته، إلى مقر جامعة أسيوط لعقد جلسة للمجلس الأعلى للجامعات يوم الاحد 21 سبتمبر.

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