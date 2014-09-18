محافظ القاهرة :١٧٠٠ بائع يستفيدون حاليا بسوق الترجمان وآلف آخرين على قائمة الانتظار

تفقد محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفي سعيد اليوم “الخميس” جراج الترجمان لمتابعة أعمال استكمال التجهيزات الخاصة بالسوق من تركيب المظلات وإنشاء دورات المياه والإنارة والمرافق الخدمية وتسليم الفاترينات للباعة لتسكينهم في الأماكن المخصصة لهم حتى يعمل السوق بكامل طاقته ، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين تم نقلهم حوالي 1700 بائع .

وأكد سعيد أن هناك إقبالا كبيرا من قبل الباعة على سوق الترجمان بعكس ما يشاع من قبل البعض ، ويؤكد ذلك تقدم 1000 بائع آخر لم يكونوا مدرجين بكشوف الحصر ، والتي أشرفت عليها نقابة الباعة الجائلين ، وأبدوا رغبتهم في تخصيص أماكن لهم وقد تم وضعهم على قوائم الانتظار لحين توفير أماكن جديدة لهم ؛ مما يعكس اهتمام المحافظة بالمواطنين وبذل كل الجهد لتوفير حياة كريمة لهم .

وشدد المحافظ على نظافة السوق والحفاظ على المظهر الحضاري له وعلى ضرورة تواجد الباعة الجائلين في أماكنهم بالسوق ، وان من يترك المكان المخصص له لمدة ثلاثة أيام سوف يتم سحب التخصيص منه للحيلولة دون عودة الباعة الجائلين إلى الشوارع بعد حصولهم على المقر المخصص لهم .

أ ش أ