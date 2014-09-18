ممثل البرلمان العربي: الصراعات السياسية تفوق الكوارث الطبيعية فى الوطن العربى

قال عبد الحليم الجمال ممثل البرلمان العربى وعضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور أن الكوارث التى أحدثها الإنسان العربى نتيجة الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية تؤثر سلباً على الاستثمارات فى مجال التحكم فى مخاطر الكوارث الطبيعية والحد منها “.

وأضاف الجمال أنه لابد من تركيز الجهود وتعظيم إرادة الشعوب العربية للتقليل من هذا الاقتتال العربي العربّى الذى يدمر بشكل يفوق ما تفعله الكوارث الطبيعية أغلى ماتملكه الأمة من أرواح أبنائها ومقدرات شعوبها.

وأشارعضو البرلمان العربى موجها كلامه للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة : أن على الأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لحض الدول الغنية على الوفاء بالتزاماتها حيال الدول العربية الأشد فقراً لموجهة التكاليف الباهظة لبرامج الحد من مخاطر الكوارث.

اختتم لمؤتمر العربى الثانى للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية أعماله بمدينة شرم الشيخ بإصدار وثيقة ختامية حملت عنوان ” وثيقة شرم الشيخ للحد من مخاطر الكوارث ” .. وقد أكدت هذه الوثيقة أن المنطقة العربية مهددة بالأخطار الجيولوجية كالزلازل والانهيارات الأرضية ، بالإضافة إلى الأخطار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف ، والعواصف الرملية ، والسيول ، والفيضانات ، والعواصف الثلجية ، والتباين فى درجات الحرارة ، وحرائق الغابات والأعاصير.

وحذرت الوثيقة من تفاقم خسائر الكوارث الطبيعية فى البلدان العربية بسبب عدم توافر قاعدة مُحَدَّثة للبيانات والمعلومات عن مخاطر الكوارث وبسبب نقص الموارد وعدم توافر أجهزة الإنذار المبكر وهشاشة البنية التحتية فضلا عن انخفاض الوعى بأهمية التحول من ثقافة التعامل مع الكارثة إلى ثقافة التنبؤ بها والاستعداد المسبق للحد من أخطارها.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر قد تم تنظيمه من خلال مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNISDR ) بالتعاون مع كلٍ من جامعة الدول العربية والحكومة المصرية ومحافظة جنوب سيناء وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصرى إبراهيم محلب وبمشاركة الوزراء المعنيين بالدول العربية والوفود الحكومية والبرلمان العربى والمنظمات الاقليمية والدولية.