بالصور… دورة لتطوير أداء العاملين بالجهاز الحكومي ببنها

شهدت محافظة القليوببية اليوم إنعقاد الدورة تدريبية لتطوير أداء العاملين في الجهاز الحكومي وغيرهم من أبناء القليوبية وذلك بمكتبة مصر العامة ببنها بالتعاون مع أكاديمية “One Way ” للتنمية البشرية والإدارية .

من جانبها قالت سوزان بدوي مديرة مكتبة مصر العامة ، إن الدورة عبارة عن منحة مخفضة من جامعة القاهرة وبشهادات معتمدة من وزارة الخارجية المصرية تحت عناوين” الطريق إلى النجاح” ، و”منهج التنمية البشرية والتنمية الإدارية والقيادة الحديثة ” ، ومنحة الدكتور إبراهيم الفقي العالمية” .

وأكدت علي ان هدف تلك الدورة هو تطوير الأداء العلمي والعملي للمنظومة البشرية في الجهاز الإداري والتنفيذي للمحافظة ورفع كفاءة العاملين في كافة المجالات لانه هو الأسلوب المعتمد علميا وعالميا لتطوير أجهزة التخطيط والتنفيذ في كل دول العالم ، مشيرة الي إستمرار الدورة على مدار خمسة أيام إبتداء من اليوم الخميس .

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