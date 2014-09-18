بالفيديو.. تفاصيل الإعتداء علي مراسلة “دريم” ومصور “الوطن” أمام وزارة التربية والتعليم

أوضحت أية الجيار مراسلة برنامج العاشرة مساءا والذي يعرض على فضائية “دريم” المعتدى عليها من قبل أمن وزارة التربية والتعليم أنة أثناء تغطية وقفة أولياء الأمور أمام الوزارة في حضور الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وتم الاعتداء عليها من قبل رجال أمن الوزارة بالسب والقذف بألفاظ نابية وذلك فى محاولة من امن الوزارة من منعي من تأديتي عملي .

ومن جانبه أكد مصطفي بسيم الصحفي بجريدة الوطن أن رجال الأمن قاموا بالأعتداء علية أيضا ، وقام أحد الرجال بأطفاء السيجارة في أذنة .

“المراسل: أحمد سامح”

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