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اليوم… ختام مهرجان “نظرة إلي المستقبل” بالمعاهد الأزهرية بأسيوط

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اليوم… ختام مهرجان “نظرة إلي المستقبل” بالمعاهد الأزهرية بأسيوط اليوم… ختام مهرجان “نظرة إلي المستقبل” بالمعاهد الأزهرية بأسيوط

محافظة اسيوط

قال الشيخ عبد الرحمن يوسف رئيس الإدارة المركزية بأسيوط أن إدارة المكتبات بالمنطقة الأزهرية بأسيوط تختتم الخميس المقبل مهرجان الأنشطة الصيفية لهذا العام والذي أقيم تحت شعار “نظرة إلي المستقبل “.

وقال أن مهرجان هذا العام قد تميز بنشر الوعي بأهمية القراءة ، بالإضافة إلي زيادة عدد المكتبات المشاركة عن الأعوام السابقة وزيادة أعداد المترددين عليها وذلك بهدف إيجاد جيل قاريء يشارك نظرة مستقبلية جادة لتنمية المجتمع .

من جانبها أضافت أُميه هاشم مدير المكتبات أن المهرجان أتاح الفرصة للمساهمة في إثراء المعرفة ونشر قيم الجمال وحب التعليم والقراءة عبر الندوات والمحاضرات والأنشطة والمسابقات التي تم تنفيذها كالرسم والمقالات والأبحاث الثقافية والندوات لخلق النموذج والقدوة للمبدعين الجدد في مجالات الأعمال الإبداعية للطلاب .

وأشار أسامة إبراهيم المُشرف علي المهرجان إلي أن المنطقة أتاحت الفرصة للمكتبات المشاركة في مهرجان هذا العام لعرض كافة أعمالها طوال فترة المهرجان والتي امتدت علي مدار الثلاثة شهور الماضية بمشاركة ثلاثة عشر معهداً علي مستوي المحافظة عشرة للطلاب البنين وثلاث معاهد فتيات.

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