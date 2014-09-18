غالي: ظروف الأهلي صعبة أمام القطن؟ متعودين

يؤمن حسام غالي لاعب وسط الأهلي وقائده، أن الفريق الأحمر اعتاد دائما على مواجهة الظروف الصعبة التي تقابله، تحديدا خلال المنافسات الإفريقية.

وقال غالي للصحفيين:"ندرك جيدا اننا سنواجه القطن الكاميروني القوي ونحن نعاني من نقص عددي كبير وظروف صعبة للغاية، ولكن لاعبي الأهلي اعتادوا على مواجهة الظروف الصعبة".

ويحل المارد الأحمر ضيفا يوم السبت المقبل على القطن الكاميروني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وهى المباراة التي يخوضها بطل مصر بقائمة مكونة من 17 لاعبا.

وأضاف غالي "رغم ذلك، هدفنا دائما هو الفوز وسنسعى للعودة من جاروة بنتيجة إيجابية تساعدنا على بلوغ نهائي البطولة".

يُذكر أن أندية مصر فشلت في الحصول على لقب الكونفدرالية منذ إطلاق المسمى الجديد على البطولة عام 1992.