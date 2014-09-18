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قراقع: حملة دولية غدًا في جنيف للإفراج عن أسرى “صفقة شاليط” الذين أعيد اعتقالهم

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قراقع: حملة دولية غدًا في جنيف للإفراج عن أسرى “صفقة شاليط” الذين أعيد اعتقالهم قراقع: حملة دولية غدًا في جنيف للإفراج عن أسرى “صفقة شاليط” الذين أعيد اعتقالهم

رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع

أعلن رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الخميس أن حملة دولية ستنطلق من جنيف (سويسرا) غدا (الجمعة) خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عن 73 أسيرا محررا في “صفقة شاليط” أعيد اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء إعلان قراقع خلال زيارته عائلة الأسير نائل البرغوثي في بلدة “كوبر” في مدينة “رام الله” والذي كان قد قضى 35 عاما في سجون الاحتلال وأعيد اعتقاله مجددا بعد الإفراج عنه في “صفقة شاليط”.

وقال قراقع إن عددا من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والفلسطينية ستشارك في إطلاق هذه الحملة ردا على إجراءات غير قانونية وغير عادلة وانتقام سياسي قامت به حكومة إسرائيل باعتقال المحررين ومحاولة فرض أحكام سابقة عليهم.

وأضاف أن حكومة إسرائيل مارست حالة انتقام سياسي من الشعب الفلسطيني باعتقالها المحررين وخالفت كافة القواعد والأحكام الدولية وأسس المحاكمات العادلة.

وكان أسرى “صفقة شاليط” الذين أعيد اعتقالهم قد هددوا بإضراب سياسي مفتوح عن الطعام وناشدوا كل الجهات الدولية العمل للإفراج عنهم.

 

 

أ ش أ

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