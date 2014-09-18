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بعد تصنيف الفيفا - مصر في قائمة ' الأسوأ '

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بعد تصنيف الفيفا - مصر في قائمة ' الأسوأ ' بعد تصنيف الفيفا - مصر في قائمة ' الأسوأ '

دخل منتخب مصر في قائمة " الأكثر تراجعا " للمنتخبات على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد تراجعه 23 مركزا في التصنيف العالمي وسبعة مراكز في التصنيف الإفريقي.

وشهد التصنيف الجديد للاتحاد الدولي يوم الخميس سقوط مدوي للمنتخب المصري، فاحتل المركز الـ61 عالميا بعد أن كان في المركز الـ38 الشهر الماضي.

إفريقيا، احتل المصري المركز الحادي عشر بدلا من المركز الخامس.

طالع تصنيف الفيفا - سقوط مدوي لمصر

ونشر الفيفا قائمة بالمنتخبات " الأكثر تراجعا " على المستوي الدولي والإفريقي في تصنيف شهر سبتمبر.

عالميا تواجدت مصر في المركز الثامن كأكثر منتخب متراجعا في العالم، قائمة احتلها منتخب توجو بعد تراجعه 38 مركزا.

تراجع مصر 23 مركزا جاء بالتساوي مع تراجع منتخب بوليفيا، ليتقاسم كلا منهما المركز الثامن في قائمة " الأسوأ".

توجو، مقدونيا، فنزويلا، بنما، أنجولا، سيراليون، بوليفيا ومصر، منتخبات تواجدت بالترتيب في قائمة " الأسوأ" للاتحاد الدولي.

في قائمة " الأكثر تقدما" تواجد منتخب جمهورية الكونغو في المركز الثامن على سلم ترتيب "الأفضل".

الكونغو تقدمت 29 مركزا لتحتل المركز الـ49 بعد ما كانت في المركز الـ78 الشهر الماضي.

بينما احتل منتخب غواتيمالا المركز الأول في قائمة " الأكثر تقدما" بعد احتلاله المركز الـ57 بدلا من المركز الـ134 ليتقدم 77 مركزا.

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فيديو اليوم السابع

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