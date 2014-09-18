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شابي عقب الفوز على أبويل بهدف: لقد عانينا

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شابي عقب الفوز على أبويل بهدف: لقد عانينا شابي عقب الفوز على أبويل بهدف: لقد عانينا

(إفي): أكد شابي هرناندز، لاعب وسط برشلونة الإسباني أن مواجهة أبويل نيقوسيا القبرصي في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا كانت عصيبة بعض الشيء لكنها انتهت بفوز البرسا بهدف نظيف.

وقال هرناندز، في تصريحات صحفية عقب المباراة التي أقيمت في الكامب نو، "لقد عانينا، حاولنا نقل الكرة بسرعة، ولم نتمكن من هذا، سيطرنا على اللعب، حاولنا من داخل المنطقة وخارجها، ولكنهم أحكموا دفاعاتهم".

وأوضح "عندما ترى أن الأمور لا تسير على نحو جيد، يرتفع أداء المنافس، في النهاية، كانت مباراة عصيبة بعض الشيء، ولكننا فزنا، دائما ما تكون البداية الجيدة في مرحلة المجموعات وحصد النقاط الثلاثة أمر جيد".

وعن مشاركته أساسيا، علق "أنا سعيد، عندما تحين الفرصة كي ألعب سأفعل ذلك كي أكون مفيدا. عندما يحتاجني المدرب. شعرت بالآلام في بداية الموسم، ولكن الآن أشعر بحالة جيدة".

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