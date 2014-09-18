كامب نو يطلق صيحات استهجان للمرة الأولى ضد برشلونة هذا الموسم

(إفي): أطلقت جماهير برشلونة الإسباني صيحات استهجان ضد فريقها للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك أمام أبويل نيقوسيا القبرصي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في دوري الأبطال.

وبداية من الدقيقة 75 من عمر المباراة، وبتسديدة غير متقنة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، أبدت الجماهير عدم رضاها عن أداء الفريق، الذي كاد يخسر نقطتين في مباراته الافتتاحية بدوري الأبطال.

ولم يتمكن البرسا سوى من تسجيل هدف واحد، كما سقط لاعبوه في أخطاء دفاعية كادت تكلفه نقطتين، ما دفع الجماهير لإطلاق صيحات الاستهجان للمرة الأولى هذا الموسم ضد البرسا بقيادة مدربه الجديد لويس إنريكي.