لويس إنريكي: مباراة أبويل دليل على صعوبة الموسم

(إفي): أكد لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن الفوز الصعب على أبويل نيقوسيا القبرصي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة بدوري الأبطال دليل على أن "الموسم سيكون صعبا للغاية".

وأقر إنريكي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، بأن فريقه افتقر لبعض الوضوح في تحريك الكرة، والدقة في الهجوم أمام منافس وضع لاعبيه في مأزق.

وأوضح "أكثر ما أعجبني هو النتيجة، وموقف اللاعبين ودعم الجمهور. في الأسابيع الماضية دعوت جماهيرنا لمساعدتنا عندما لا تسير الأمور على نحو جيد. وقد حدث أمام أبويل، هذا دليل على أن الموسم سيكون صعبا للغاية، ولكنني سعيد جدا".

وأبرز أهمية الفوز في مباراته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم، خاصة بعدما تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف لكل منهما.

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وأضاف "مهاجمة فريق في هذه الظروف لن يكون سهلا على الإطلاق، أنظر للأمور الإيجابية، مثل تسجيل هدف من كرة ثابتة، والضغط على الخصم لاستعادة الكرة".

وتابع "الهجوم بطريقة منظمة يسمح لك بالضغط على الخصم. من الجيد للغاية أننا لم نتلق هدفا، ولكنني كنت سأصبح سعيدا إذا فزنا بعد تلقينا هدفا".

وأجرى إنريكي تسع تغييرات على التشكيلة التي دفع بها في مباراة اليوم مقارنة بالتي خاض بها مباراة أتليتك بلباو في الدوري الإسباني، أبرزها إشراك الحارس مارك أندريه تير شتيجن بدلا من كلاوديو برافو.

وفي هذا الصدد، أبدى تأييده لمبدأ تناوب الحراس، مشيرا "لا أؤمن بنظرية الاعتماد على حارس واحد طوال الموسم، أود أن يكون اللاعبون جاهزين للمنافسة، بـ25 لاعبا سنكون أقوى مما هو الحال بـ13".

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