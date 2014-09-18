إبراهيموفيتش عقب التعادل أمام أياكس: يجب أن نفوز على برشلونة

(إفي): أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قائد باريس سان جيرمان الفرنسي على أهمية الفوز على برشلونة في ثاني جولات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل الفريق أمام أياكس أمستردام الهولندي على ملعب الأخير (1-1) في الجولة الافتتاحية.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "يجب أن نستفيق ونحصد النقاط أمام برشلونة" في اللقاء الذي سيجمع بينهما في 30 من الشهر الجاري، علما بان البرسا قد حقق الفوز على أبويل نيقوسيا القبرصي بهدف نظيف.

وأوضح "السلطان" الذي لعب في صفوف أياكس أمستردام بين عامي 2001 و200 قائلا: "بالنسبة لي كان العب هنا بمثابة أمر مميز، لقد كانت أمسية جميلة".

شاهد - أهداف مباراة أياكس وباريس سان جيرمان

وبسؤاله عن اللافتة التي ظهرت في المدرجات وكتب عليها "مرحبا بك في منزلك يا بن الرب"، علق مازحا أنه لا يعرف اذا كانت موجهة له هو أو ماكسويل أو جريجوري فان دير فيل، زميلاه في الفريق واللذين لعبا أيضا في صفوف النادي الهولندي.

واختتم حديثه قائلا: "لا، بالطبع كانت موجهة لي".