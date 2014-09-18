«بوتين» يترأس اجتماعا لبحث مشاكل قطاع الأعمال الروسي

يترأس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين، الخميس، جلسة مجلس الدولة، التي ستخصص لبحث أوضاع قطاع الأعمال الوطني في روسيا.

وذكرت وكالة أنباء «أيتار- تاس» أن الاجتماع سيتطرق إلى سبل رفع فعالية قطاع الأعمال الروسي وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية، في ظل عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية والعقوبات الغربية.

وأفاد مصدر في المكتب الصحفي للكرملين، بأن هذا الموضوع بات يتسم بأهمية ملحة وخاصة في ضوء فرض الدول الغربية العقوبات والقيود المختلفة ضد الشركات الروسية.

كما سيبحث الاجتماع في إمكانية الاستعاضة عن الاستيراد، وكذلك التجديد التكنولوجي، وتكييف الاقتصاد الإقليمي في المناطق الروسية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وكذلك الإنعاش المالي وبرنامج تطوير الشركات الرائدة الروسية على المدى البعيد.

ودعي ممثلون عن الحكومة الروسية وقطاع الأعمال وروابط أرباب العمل للمشاركة في هذا الاجتماع، ويقدم وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أليكسي أوليوكاييف، تقريرين عن حالة الاقتصاد الروسي.