أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«بوتين» يترأس اجتماعا لبحث مشاكل قطاع الأعمال الروسي

Google+ Print

يترأس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين، الخميس، جلسة مجلس الدولة، التي ستخصص لبحث أوضاع قطاع الأعمال الوطني في روسيا.

وذكرت وكالة أنباء «أيتار- تاس» أن الاجتماع سيتطرق إلى سبل رفع فعالية قطاع الأعمال الروسي وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية، في ظل عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية والعقوبات الغربية.

وأفاد مصدر في المكتب الصحفي للكرملين، بأن هذا الموضوع بات يتسم بأهمية ملحة وخاصة في ضوء فرض الدول الغربية العقوبات والقيود المختلفة ضد الشركات الروسية.

كما سيبحث الاجتماع في إمكانية الاستعاضة عن الاستيراد، وكذلك التجديد التكنولوجي، وتكييف الاقتصاد الإقليمي في المناطق الروسية مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وكذلك الإنعاش المالي وبرنامج تطوير الشركات الرائدة الروسية على المدى البعيد.

ودعي ممثلون عن الروسية وقطاع الأعمال وروابط أرباب العمل للمشاركة في هذا الاجتماع، ويقدم وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أليكسي أوليوكاييف، تقريرين عن حالة الاقتصاد الروسي.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي