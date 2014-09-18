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غضب جاريدو يوقف مران الأهلي أكثر من مرة

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غضب جاريدو يوقف مران الأهلي أكثر من مرة غضب جاريدو يوقف مران الأهلي أكثر من مرة

شهدت تدريبات الأهلي يوم الخميس غضب كبير من المدير الفني للفريق الإسباني خوان كارلوس جاريدو وذلك بسبب عدم تنفيذ التعليمات من قبل اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وأوقف جاريدو مران الفريق أكثر من مرة وذلك لعدم تنفيذ التعليمات بالشكل المطلوب من قبل اللاعبين.

وشارك الثنائي صبري رحيل وشريف عبد الفضيل في مران الفريق، وذلك بعد إجرائهم تدريبات منفردة للتأهيل يوم الأربعاء.

وعان صبري رحيل ظهير أيسر الفريق من التهابات الغدة الليمفاوية، كما عاد شريف عبد الفضيل بعد غياب طويل للإصابة.

وأصبح الثنائي رحيل وعبد الفضيل جاهزان لخوض مباراة القطن، وخصوصا أن الفريق يعاني من نقص عددي شديد قبل السفر إلى جاروا.

وستسافر بعثة الأهلي إلى الكاميرون لمواجهة القطن بتواجد 17 لاعبا فقط بسبب الإصابات العديدة في صفوف القائمة الإفريقية للفريق.

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