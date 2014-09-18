بيلاروسيا: مصر شريك مهم على المستوى السياسى أو الاقتصادى

رحب فلاديمير سيماشكو النائب الأول لرئيس الوزراء البيلاروسى بدعوة القاهرة لزيادة الاستثمارت البيلاروسية فى مصر، معرباً عن أمله فى أن تشارك الشركات البيلاروسية فى المشروعات الكبرى فى مصر خاصة فى مجال التشييد والبناء والذى تمتلك فيه بيلاروسيا خبرة كبيرة حيث قامت مؤخراً بتنفيذ مشروعات ضخمة فى هذا المجال بدولة فنزويلا إلى جانب قطاع النقل.

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جاء ذلك أمس خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة مع مصر.

وأشار إلى أن هذه الزيارة الرسمية الكبيرة لوفد حكومى رفيع المستوى ووفد رجال الأعمال المرافق هو تأكيد بانتهاء المرحلة الانتقالية فى مصر وبدء مرحلة البناء والاستقرار، مؤكداً أن بلاده حرصت دائما على الحفاظ على علاقاتها بمصر باعتبارها اكبر دول المنطقة العربية والأفريقية.

كما أكد سيماشكو ان الحكومة البيلاروسية ترحب بتوقيع إتفاقية تجارة حرة مع مصر فى إطار الاتحاد الاقتصادى الأوروأسيوى وتدعم هذا التوجه لدى دولتى روسيا وكازاخستان، مشيراً إلى أن زيارة وزير التجارة المصرى لكل من روسيا وبيلاروسيا ستستهم فى الدفع قدماً لبدء إجراءات التفاوض فى أقرب وقت ممكن.

وعقد منير فخري عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع فلانتين شيكانوف وزير التجارة البيلاروسى تناولت أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين مسئولى البلدين لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، إلى جانب بحث آخر التطورات الخاصة بإتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوروأسيوى حيث أشار إلى أهمية هذا الاتفاق فى منح مزايا تفضيلية لمنتجات الدول أعضاء الاتفاقية فى دخول أسواقهم دون أى عوائق أو قيود وهو الأمر الذى سيؤثر إيجاباً على زيادة حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد.

ومن جانبه أشار وزير التجارة البيلاروسى إلى أن مصر تمثل شريك مهم لبيلاروسيا سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، مؤكداً أن بدء اجتماعات الخبراء بمصر الشهر المقبل خطوة هامة نحو الإسراع فى وضع الآليات اللازمة لبدء محادثات المفاوضات تمهيداً للوصول إلى الاتفاق النهائى.

وأوضح أن الحكومة البيلاروسية حريصة على توسيع حجم التبادل التجارى مع مصر خاصة أن هناك عددا من الشركات البيلاروسية ترغب فى إقامة شراكات مع نظرائها فى السوق المصرية باعتبارها إحدى أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هذا فضلا عن تواجد عدد ليس بقليل من هذه الشركات يستثمر فى مصر حاليا خاصة فى مجال إنتاج وتجميع الشاحنات والجرارات الزراعية.