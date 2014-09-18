طرح 55 محلا وقطعة أرض للبيع بالمزاد العلني في 3 مدن جديدة

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى 4 مدن جديدة، خلال اليومين المقبلين، 55 محلا تجاريا وإداريا وأكشاك خدمات وقطع أراض بنظام المزاد العلني، على أن تعقد جلسات المزادات بدءا من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، بجانب 3 مناقصات عامة لتنفيذ مقار خدمية.

وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه سيتم طرح 10 محال تجارية بالسوق التجارية بمساحات تتراوح بين 32.5 و65 مترا، فضلا عن 10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 32.5 و66 مترا، وذلك في القطاعين (أ، ج) بالحي العاشر بالمدينة، مضيفا أنه يتم عقد جلستي المزاد اﻷولى والثانية يومي 15 و22 أكتوبر المقبلين.

وأعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه سيتم طرح كشكين خدمة مواطنين داخل حدود الجهاز، بنشاط تصوير مستندات ومشروبات غازية وخلافه، بمساحة 15 مترا، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، بالمزاد العلنى، على أن تعقد جلسة المزاد 22 أكتوبر المقبل.

وأشار المهندس طارق السباعى، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم طرح 16 محلا تجاريا وصيدلية بالأحياء الثاني والرابع والخامس والساحل، بمساحات تتراوح بين 13 و80 مترا، وطرح 16 قطعة أرض تخزين غرب ميناء دمياط، بمساحات تتراوح بين 920 و4005 أمتار، بالمزاد العلنى، على أن تعقد جلستا المزاد اﻷولى والثانية يومي 19 و20 أكتوبر المقبلين.

ولفت المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة بدر ، إلى أنه سيتم طرح 3 مناقصات عامة، تشمل أعمال تنفيذ مبنى مقر الجهاز، ومدرسة ثانوي بمركز خدمات الحي الثالث، وتنفيذ حضانة رقم 2 بمنطقة 108 بالحي الخامس.