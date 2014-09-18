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مسؤول أممي: الحرب تحرم مئات آلاف الأطفال السوريين من جنسيتهم

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كشف أميت سين، مسؤول الحماية الإقليمية في المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن مئات الآلاف من الأطفال السوريين، الذين يعيشون في المنفى يمكن أن يجدوا أنفسهم بدون جنسية بسبب القتال في بلادهم مما يعرضهم لخطر الاستغلال، وربما يمنعهم من العودة إلى بلادهم.

ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» الفضائية، الخميس، عن سين قوله إن «الأطفال السوريين يحصلون على الجنسية فقط من خلال آبائهم، في نفس الوقت الحرب في سوريا حرمت مئات آلاف الأطفال من آبائهم».

وأضاف المسؤول الأممي أنه بدون أوراق هوية لا يتسنى للأطفال الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

ويتسبب سقوط الرجال السوريين قتلى بأعداد كبيرة في الحرب والانفصال القسري في أن ربع الأسر السورية اللاجئة ترعاها نساء في وقت لا يسمح القانون السوري بالجنسية للأطفال على أساس الأمومة.

وولد أكثر من 51 ألف طفل سوري في المنفى، ولم يسجل ثلاثة أرباع من ولدوا منهم في لبنان، ويعتقد خبراء أن النسبة مماثلة في دول أخرى تستضيف لاجئين سوريين.

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