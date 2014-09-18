رئيس البرلمان الألماني يدعو لتعزيز دور البرلمان بالنسبة لمشاركة في العراق

دعا رئيس البرلمان الألماني، نوربرتلامرت، إلى تعزيز مشاركة البرلمان في حال التزام ألمانيا بالقيام بدور في شمال العراق.

وقال لامرت، لصحيفة «راينيشين بوست»، الخميس: «إذا ازدادت مشاركة ألمانيا في إدارة الأزمات بشكل مباشر، أنصح بالسعي للحصول علىتفويض من البرلمان».

وجاء ذلك على خلفية إرسال جنود من الجيش الألماني كمدربين في شمال العراق، حيث يتوجه 6 جنود من سلاح المظلات وأخصائي إسعاف، الجمعة، إلى أربيل، ومن المقرر أن يقوموا بتدريب مقاتلي البيشمركة الأكراد على كيفية استخدام المسدسات والبنادق وقاذفات «بانزر فاوست» المضادة للدروع.