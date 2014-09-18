«أبومرزوق»: «مفاوضات القاهرة» بشأن التهدئة تعقد قبل 24 سبتمبر المقبل

صرح القيادي في حركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، بأن موعد استئناف المفاوضات غير المباشرة الخاصة بوقف إطلاق النار سيكون قبل 24 سبتمبر الجاري في القاهرة.

وأضاف أبومرزوق، لوكالة «معا» الفلسطينية، أن «موعد استئناف المفاوضات لم يحدد بعد ولكنه بالتأكيد سيكون قبل 24 سبتمبر».

وحول آلية إعادة إعمار قطاع غزة، قال إن الأمم المتحدة ستتولى موضوع إعادة الإعمار بالتفاهم مع حكومة التوافق وإسرائيل، وسيكون هناك مراقبون وبرامج لدخول مواد البناء.

وأكد عدم اعتراض حركته على أي آلية لدخول المواد، قائلا :«لا نعترض على أي آليات تضعها الأمم المتحدة».

وبشأن اللقاء المرتقب بين حركتي «فتح» و«حماس»، قال: « بانتظار اتصال هاتفي من مسؤول وفد حركة فتح عزام الأحمد ليحدد مكان وتوقيت الاجتماع».

وقال: «الحركة ليس لديها أي مانع بعقد الاجتماع بالقاهرة إذا رحبت الأخيرة بالأمر، أما إذا ترددت فإن الاجتماع سيعقد بغزة».

وحول ملف رواتب أكثر من 40 الف موظف بالحكومة المقالة السابقة، لفت إلىأنه سيتم بحث ملفهم خلال اجتماعات القاهرة المقبلة.