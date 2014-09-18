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طبيب جون ريفرز يلتقط معها آخر Selfie خلال العملية

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الخميس 18-09-2014 12:04

كشف مصدر مقرّب من النجمة الراحلة Joan Rivers عن أنها ـ قبل وفاتها بعدّة أيام ـ كتبت وصيّتها، التي طالبت فيها بأن تنتقل كلّ ثروتها، سواء أكانت أموالاً أو عقارات، لابنتها الوحيدة Melissa وحفيدها الصغيرCooper.

وقد تركت Rivers خلفها ثروة مالية كبيرة، تتجاوز الـ150 مليون دولار، ومنزلاً فخماً بمدينة نيويورك الأمريكية، يُقدّر ثمنه بحوالى 35 مليون دولار.

لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الممثلة الكوميدية Joan Rivers كانت فارقت الحياة منذ حوالى الأسبوعين، عن عمر ناهز الـ81 عاماً، بعد

توقف قلبها فجأة خلال خضوعها لعملية جراحية في الحبال الصوتية، داخل إحدى عيادات مانهاتن الطبية.

وفي إطار آخر، ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية، أنّ الطبيب الذي كان يجري العملية لـ Rivers، التقط معها صورة selfie خلال العملية، وهي تحت تأثير المخدّر.

 

 

 

 

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