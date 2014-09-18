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محافظ أسوان يخصص 6 قطع أراضي لإنشاء مجمعات استهلاكية جديدة بالمحافظة

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محافظ أسوان يخصص 6 قطع أراضي لإنشاء مجمعات استهلاكية جديدة بالمحافظة محافظ أسوان يخصص 6 قطع أراضي لإنشاء مجمعات استهلاكية جديدة بالمحافظة

اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان

وافق اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان علي تخصيص 6 قطع من الأراضي لإنشاء 6 مجمعات استهلاكية جديدة في مناطق الصداقة الجديدة والمحمودية والعقاد بمدينة أسوان ، علاوة علي إنشاء مجمعين استهلاكيين بدراو ، ومجمع بمدينة كوم امبو ، وبالتوازي سيتم تطوير المجمع الاستهلاكي بمركز نصر النوبة لتحقيق التوازن في الأسعار داخل الأسواق المحلية .

كان قد اكد المحافظ على أن تنفيذ ذلك يأتي في إطار خطة للتوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية وتطويرها لتلبية الاحتياجات الجماهيرية وتوصيل الخدمة للمواطن في أقرب مكان لمحل إقامته حيث أنه تم اختيار الأماكن الجديدة لإنشاء المجمعات الاستهلاكية بها لأنها تحتوي علي تجمعات س​​كنية كبيرة .

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