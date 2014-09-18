أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«البيئة»: تشديد الرقابة لمنع الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

Google+ Print
«البيئة»: تشديد الرقابة لمنع الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون «البيئة»: تشديد الرقابة لمنع الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

الدكتور خالد فهمي وزير البيئة

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة تقوم حاليا بإحكام الرقابة ومنع الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتفعيل القوانين الخاصة بحظر استيراد المواد الكلوروفلوروكربونية المستنفدة لطبقة الأوزون.

وقال فهمي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يتم تحديث بروتوكولات التعاون الموقعة مع الجهات الرقابية المعنية كهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك، وتم إهداء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عدد (3) أجهزة تحليل كروماتوجرافى و(22) جهاز محمول للكشف عن الفريونات، كما تم تنفيذ برامج للتدريب والتوعية بالبدائل الصديقة للبيئة وتوجيهها لكافة شرائح المجتمع.

وأضاف أنه تم توفيق أوضاع شركات حفظ الأغذية بتعديل وحدات التبريد لعدد (5) غرف تبريد ونفق تبريد لحفظ الأغذية، كما تم تعديل وحدات التبريد لعربات السكك الحديدية لعدد (125) وحدة تبريد لعربات السكة الحديد المكيفة لتعمل بغاز صديق للبيئة بمساهمة مالية قدرها 443 ألف دولار.

وأوضح أنه تم دعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة لاستبدال وحدات التبريد المركزية (الشيلرات) التي تستخدم غاز فريون CFC-11, CFC-12 بوحدات جديدة تعمـل بفريون صديق للبيئة وتشمل المباني الإدارية والمستشفيات والفنادق حيث يستهدف المشروع دعم 20 وحدة تبريد مركزية.

 

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا