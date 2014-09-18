«البيئة»: تشديد الرقابة لمنع الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الوزارة تقوم حاليا بإحكام الرقابة ومنع الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتفعيل القوانين الخاصة بحظر استيراد المواد الكلوروفلوروكربونية المستنفدة لطبقة الأوزون.

وقال فهمي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يتم تحديث بروتوكولات التعاون الموقعة مع الجهات الرقابية المعنية كهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك، وتم إهداء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عدد (3) أجهزة تحليل كروماتوجرافى و(22) جهاز محمول للكشف عن الفريونات، كما تم تنفيذ برامج للتدريب والتوعية بالبدائل الصديقة للبيئة وتوجيهها لكافة شرائح المجتمع.

وأضاف أنه تم توفيق أوضاع شركات حفظ الأغذية بتعديل وحدات التبريد لعدد (5) غرف تبريد ونفق تبريد لحفظ الأغذية، كما تم تعديل وحدات التبريد لعربات السكك الحديدية لعدد (125) وحدة تبريد لعربات السكة الحديد المكيفة لتعمل بغاز صديق للبيئة بمساهمة مالية قدرها 443 ألف دولار.

وأوضح أنه تم دعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة لاستبدال وحدات التبريد المركزية (الشيلرات) التي تستخدم غاز فريون CFC-11, CFC-12 بوحدات جديدة تعمـل بفريون صديق للبيئة وتشمل المباني الإدارية والمستشفيات والفنادق حيث يستهدف المشروع دعم 20 وحدة تبريد مركزية.

أ ش أ