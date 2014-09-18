الداخلية: القبض على 45 عنصر إرهابي عقب استهداف بؤر إجرامية فى 11 محافظة

قال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام أنه تمكنت قوات الأمن من القبض علي 45 من العناصر الإرهابية الصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة والمتورطين فى الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة عقب استهداف بؤر إجرامية فى 11 محافظة.

> وأضاف شفيق أنه تم ضبط 12 متهم في الجيزة و6 في الفيوم و6 في المنيا و5 في الإسماعيلية و5 في دمياط و3 في الشرقية و3 في بني سويف و2 في أسوان ومتهم في القاهرة ومتهم في كفر الشيخ ومتهم في مطروح .