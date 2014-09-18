إحباط مخطط لتنظيم “داعش” يهدف لتنفيذ هجوم عشوائى على الأراضى الأسترالية

اعتقلت الشرطة الأسترالية اليوم 15 شخصا فى إطار حملة أمنية كبرى لمكافحة الإرهاب، بعدما كشفت معلومات استخباراتية بأن تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتنفيذ هجوم عشوائى على الأراضى الأسترالية.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية اليوم الخميس عن رئيس الوزراء الأسترالى تونى ابوت قوله “إنه تم إبلاغه مساء أمس بالحملة التى تقرر شنها بعد ورود معلومات تفيد بأن زعيم تنظيم “داعش” فى الشرق الأوسط دعا أنصاره فى أستراليا إلى تنفيذ عمليات قتل عشوائى”.

وفى إطار الحملة، داهم نحو 800 من ضباط الشرطة الاتحادية أكثر من 10 منشآت فى مختلف أرجاء مدينة سيدنى، كما تم تنفيذ حملات أمنية منفصلة فى مدينتى بريسبان ولوجان بشرق البلاد.

وأشارت الشبكة إلى أن ذلك يأتى بعد أيام فقط من رفع أستراليا لدرجة التحذير الأمنى إلى الثانى ردا على التهديد الداخلى الذى يشكله أنصار تنظيم “داعش”.

أ ش أ