تأجيل محاكمة عنتيل المحلة في«دعوى الزنا» لجلسة 19أكتوبر لإعلان المتهم

أصدرت محكمة جنح أول المحلة، صباح اليوم الخميس، قرارا بتأجيل محاكمة عبد الفتاح الصعيدي مدرب الفضيحة الجنسية بنادي بلدية المحلة إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل للإطلاع الدفاع على أوراق القضية وإعلان المتهم في محبسه بسجن وادي النطرون بالدعوى المدنية المرفوعة ضده بتعويض 10ألاف جنيه من الزوج أمين إسماعيل في دعوى الزنا المرفوعة ضد المتهم وزوجة السائق .

كانت المحكمة قد قررت تأجيل المحاكمة فى جلستها السابقة لعدم حضور محام مع المتهم للدفاع عنه، وإعلان الزوج بالدعوى المدنية، وسداد الرسوم مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

يذكر أن القضية دعوي الزنا تحمل رقم 12575 لسنة 2014 جنح أول والمقامة ضد عبد الفتاح الصعيدي صاحب الفضيحة الجنسية لإتهامه بممارسة الرذيلة والفعل الفاضح بنادي بلدية المحلة الكبرى.