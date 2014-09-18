أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل محاكمة عنتيل المحلة في«دعوى الزنا» لجلسة 19أكتوبر لإعلان المتهم

Google+ Print
تأجيل محاكمة عنتيل المحلة في«دعوى الزنا» لجلسة 19أكتوبر لإعلان المتهم تأجيل محاكمة عنتيل المحلة في«دعوى الزنا» لجلسة 19أكتوبر لإعلان المتهم

مدرب الكاراتيه بالمحلة

أصدرت محكمة جنح أول المحلة، صباح اليوم الخميس، قرارا بتأجيل محاكمة عبد الفتاح الصعيدي مدرب الفضيحة الجنسية بنادي بلدية المحلة إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل للإطلاع الدفاع على أوراق القضية وإعلان المتهم في محبسه بسجن وادي النطرون بالدعوى المدنية المرفوعة ضده بتعويض 10ألاف جنيه  من الزوج أمين إسماعيل في دعوى الزنا المرفوعة ضد المتهم وزوجة السائق .

كانت المحكمة قد قررت تأجيل المحاكمة فى جلستها السابقة لعدم حضور محام مع المتهم للدفاع عنه، وإعلان الزوج بالدعوى المدنية، وسداد الرسوم مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

يذكر أن القضية دعوي الزنا تحمل رقم 12575 لسنة 2014 جنح أول والمقامة ضد عبد الفتاح الصعيدي صاحب الفضيحة الجنسية لإتهامه بممارسة الرذيلة والفعل الفاضح بنادي بلدية المحلة الكبرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا