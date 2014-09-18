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بالفيديو .. أهداف الجولة الأولي من دور مجموعات دوري الأبطال

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بالفيديو .. أهداف الجولة الأولي من دور مجموعات دوري الأبطال بالفيديو .. أهداف الجولة الأولي من دور مجموعات دوري الأبطال

انتهت الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت يوم الثلاثاء الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري الأبطال، بإقامة ثمان مباريات من المجموعات الأولي، الثانية، الثالثة والرابعة.

قبل أن يقام ثمان مباريات من المجموعات الخامسة، السادسة، السابعة والثامنة يوم الأربعاء، ليسدل الستار على جولة دوري الأبطال الأولي.

وشهدت الجولة تسجيل 43 هدفا يعرضها FilGoal.com في التقرير التالي:

المجموعة الأولي

- أولمبياكوس 3-2 أتليتكو مدريد

- يوفينتوس 2-0 مالمو

المجموعة الثانية

- ريال مدريد 5-1 بازل

- ليفربول 2-1 لودوجوريتس رازجراد

المجموعة الثالثة

- زينيت سان بيطرسبورج 2-0 بنفيكا

- موناكو 1-0 باير ليفركوزن

المجموعة الرابعة

- بروسيا دورتموند 2-0 أرسنال

- جالاتاسراي 1-1 أندرلخت

المجموعة الخامسة

- روما 5-1 سسكا موسكو

- بايرن ميونيخ 1-0 مانشستر سيتي

المجموعة السادسة

- برشلونة 1-0 أبويل

- أياكس 1-1 باريس سان جيرمان

المجموعة السابعة

- تشيلسي 1-1 شالكة

- ماريبور 1-1 سبورتنج لشبونة

المجموعة الثامنة

- بورتو 6-0 باتي

- أتليتك بلباو 0-0 شاختار دونتسك

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فيديو اليوم السابع

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