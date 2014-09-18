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بالصور.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مواقع العمل بقناة السويس الجديدة‎

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بالصور.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مواقع العمل بقناة السويس الجديدة‎ بالصور.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مواقع العمل بقناة السويس الجديدة‎

لقاء محافظ الإسماعيلية ووزير الإنتاج الحربي

استقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة اللواء ابراهيم يونس وزير الإنتاج الحربى خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية في طريقه لزيارة موقع مشروع حفر قناة السويس الجديدة والالتقاء بالعاملين بالمشروع.

شملت الزيارة مقر مبنى المحاكاة التابع لرئاسة هيئة قناة السويس ، ولقاء الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة ، وعرض فيلم عن مشروعات تنمية محور قناة السويس ومشروع حفر قناة السويس الجديدة والمخططات التنموية للمنطقة.

قدم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عرضا تفصيليا حول المشروع ومعدلات العمل الخاصة به يوميا ودخول كراكات الهيئة مرحلة التكريك فى نفس التوقيت الذى تعمل به كراكات الهيئة فى التفرعات الاخرى البالغ طولها 37 كيلو مترا ليبلغع طول القناة الاجمالى 72كيلو مترا.

وقال مميش ان القناة الجديدة ستحقق إيرادات سنوية لمصر تصل إلى مائة مليار جنيه سنويا وتعظم الاستفادة من إيرادات القناة لإرتباطها بمشروع تنمية محور قناة السويس.

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