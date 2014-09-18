2520 حاج يغادرون ميناء نويبع فى أول فوج بري

يستعد ميناء نويبع، اليوم الخميس، لمغادرة أول فوج لحجاج البر، حيث يغادر 2520 حاج على متن 56 باص في أولى رحلات الحج البرى متجهة إلى ميناء العقبة الاردنى حيث تم تخصيص 3 عبارات لنقل الحجاج مع توفير كافة التسهيلات لإنهاء الإجراءات في أقل وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانيء .

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمي لموانىء البحر الأحمر، أن رئاسة الهيئة أصدرت تعليمات مشددة لمالكى العبارات باتخاذ إجراءات تبخير العبارات وتعقيمها كإجراءات احترازية ضد أية فيروسات أو عدوى و خاصة فيروس الايبولا المنتشر حاليا فى دول غرب أفريقيا .

وأضاف عبر بيان إعلامي أنه تم إلزام مالكي العبارات بتوفير كافة المستلزمات الطبية بالعبارات و التنبيه على طبيب العبارة المرافق فى كل رحلة بإعداد تقرير طبى و ملاحظة الركاب بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالمواني المصرية والسعودية بالإضافة لتوفير سيارات الإسعاف و الإبلاغ الفوري عن اى حالة يشتبه اصابتها و يأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات التى تتخذها الهيئة لتقديم خدمة أفضل و مراعاة الإجراءات التأمينية لحجاج بيت الله الحرام.