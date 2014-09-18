أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الخميس القادم.. افتتاح أول مركز تميز فى الفلك وعلوم الفضاء بمصر

Google+ Print
الخميس القادم.. افتتاح أول مركز تميز فى الفلك وعلوم الفضاء بمصر الخميس القادم.. افتتاح أول مركز تميز فى الفلك وعلوم الفضاء بمصر

الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى

يفتتح الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى يوم الخميس القادم أول مركز تميز فى الفلك وعلوم الفضاء فى بمرصد القطامية الفلكى التابع للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذى تم إقامته بمنحة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عام 2013.

وصرح الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد بأن مرصد القطامية الفلكى هو أكبر تليسكوب عاكس فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب اهتمام علماء الفلك فى العالم لتميز موقعه الذي يوفر أكثر من 200 ليلة صافية في العام، كما أجرى المئات من البحوث العلمية المشتركة ونفذ العديد من البرامج البحثية العالمية من خلال اتفاقيات التعاون المشتركة مع المعاهد البحثية والجامعات والمراصد العالمية.

وأضاف أنه تم تطوير مرصد القطامية وملحقاته عام 1995، حيث تم تزويده بمرآه جديدة وكاميرا شحن مزدوج، وتم تحديث جهاز تفضيض المرآة وتطوير الدوائر الكهربية والتحكم الآلى فى حركة القبة والمنظار، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد هذا التليسكوب الكبير بمطياف لرصد أطياف الأجرام السماوية الخافتة وجهاز ماسح كهروضوئي لدراسة ضوء السماء ونسب التلوث الضوئي، وذلك بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

وأوضح تادرس أن مركز التميز يهدف إلى تطوير إمكانيات الرصد الحالية لمرصد القطامية الفلكي بإضافة أجهزة استشعار عالية الحساسية، و إنشاء وحدات لتحليل وتفسير أرصاد الأقمار الصناعية والتليسكوبات الفضائية، ولتدريب شباب الفلكيين فى المنطقة العربية ودول أفريقيا، وللبحث عن الكواكب خارج المجموعة الشمسية.

 

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية