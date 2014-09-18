الخميس القادم.. افتتاح أول مركز تميز فى الفلك وعلوم الفضاء بمصر

يفتتح الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى يوم الخميس القادم أول مركز تميز فى الفلك وعلوم الفضاء فى مصر بمرصد القطامية الفلكى التابع للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذى تم إقامته بمنحة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عام 2013.

وصرح الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد بأن مرصد القطامية الفلكى هو أكبر تليسكوب عاكس فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب اهتمام علماء الفلك فى العالم لتميز موقعه الذي يوفر أكثر من 200 ليلة صافية في العام، كما أجرى المئات من البحوث العلمية المشتركة ونفذ العديد من البرامج البحثية العالمية من خلال اتفاقيات التعاون المشتركة مع المعاهد البحثية والجامعات والمراصد العالمية.

وأضاف أنه تم تطوير مرصد القطامية وملحقاته عام 1995، حيث تم تزويده بمرآه جديدة وكاميرا شحن مزدوج، وتم تحديث جهاز تفضيض المرآة وتطوير الدوائر الكهربية والتحكم الآلى فى حركة القبة والمنظار، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد هذا التليسكوب الكبير بمطياف لرصد أطياف الأجرام السماوية الخافتة وجهاز ماسح كهروضوئي لدراسة ضوء السماء ونسب التلوث الضوئي، وذلك بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

وأوضح تادرس أن مركز التميز يهدف إلى تطوير إمكانيات الرصد الحالية لمرصد القطامية الفلكي بإضافة أجهزة استشعار عالية الحساسية، و إنشاء وحدات لتحليل وتفسير أرصاد الأقمار الصناعية والتليسكوبات الفضائية، ولتدريب شباب الفلكيين فى المنطقة العربية ودول أفريقيا، وللبحث عن الكواكب خارج المجموعة الشمسية.

أ ش أ