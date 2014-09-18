مجهولون يرفعون علم داعش أمام مدرسة مارونية في أستراليا

أكد المتحدث باسم المطرانية المارونية اللبنانية في استراليا جوزف واكيم أن “مجهولين في سيارة أظهروا علم داعش امام طلاب المدرسة المارونية للعائلة المقدسة وقالوا لراهبة كانت واقفة امام المدخل انهم سيقتلون ابناء المسيحيين اينما وجدوا”.

وقال واكيم في تصريح لجريدة النهار اللبنانية “أن الراهبة ذهبت الى الشرطة الأسترالية وأبلغتهم بما حدث وفورا بدأت بالتحقيقات بما جرى وحصلت الشرطة على فيلم كاميرا المراقبة الموجودة على باب المدرسة الذي اظهر نوع السيارة ورقمها”.

وأوضح أن “السلطات الأسترالية طمأنت الجالية اللبنانية وقالت لهم انها ستلاحقهم كما شددت الاجراءات في محيط المدرسة وكنيسة سيدة لبنان”.

ونقل واكيم عن مطران الموارنة في أستراليا انطوان شربل لـ”النهار” أن “الجالية تترك الامر للشرطة الأسترالية لتقوم بواجباتها ونحن سنحتكم للقانون ولن ننجر الى ردات فعل بشأن بعض الذين يفهمون ايمانهم بطريقة خاطئة لاننا نريد السلام ولا خوف على الجالية اللبنانية”.

وكانت الشرطة الأسترالية داهمت عشرات المنازل في سيدني وبرزبن كجزء من أكبر عملية لمكافحة الارهاب في تاريخ أستراليا.

أ ش أ