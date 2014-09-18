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بالصور..الأحزاب السياسية والحركات الشبابية يبحثون موقف مياه الشرب والصرف بسوهاج‎

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بالصور..الأحزاب السياسية والحركات الشبابية يبحثون موقف مياه الشرب والصرف بسوهاج‎ بالصور..الأحزاب السياسية والحركات الشبابية يبحثون موقف مياه الشرب والصرف بسوهاج‎

جانب من الاجتماع

قال المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب ان الشركة عقدت اجتماع موسع مع ممثلي الأحزاب السياسية والحركات الشبابية والذي ضم حزب الوفد والمصريين الأحرار وحزب فرسان وحركة تمرد وشباب الجمهورية الثالثة وحركة “سوهاج اللى بنحلم بيها” لبحث موقف مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وقال نافع أن الاجتماع تناول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي لم تدخل الخدمة بعد ومنها محطة مياه سوهاج غرب ومشروع صرف صحي المنشاه ، مؤكدا أن هذه المشروعات جارى الانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد لانتهاء تلك المشروعات.

كما أوضح رئيس شركة المياه انه لا زيادة في المياه وان سعر المتر المكعب مياه يبلغ 23 قرش حتى 10 متر في حين انه يكلف ما يقرب من 1.18 جنيه وهذه الأسعار تتساوى مع أسعار مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية وان الشركة تقوم حالياً بتجميع فواتير استهلاك المياه في فاتورة واحدة وانه يتم احتساب كميات المياه المتاخرة على المشتركين في نفس الفاتورة.
> وطالب المهندس محمود نافع ممثلي الأحزاب السياسية والحركات الشبابية بضرورة توعية المواطنين لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

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