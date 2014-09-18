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بيومي فؤاد: لهذا السبب ترددت في المشاركة بـ «عيون الحب»

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بيومي فؤاد: لهذا السبب ترددت في المشاركة بـ «عيون الحب» بيومي فؤاد: لهذا السبب ترددت في المشاركة بـ «عيون الحب»

الفنان بيومي فؤاد

يستعد الفنان بيومي فؤاد،  لتصوير مشاهده بمسلسل « الحب» خلال عدة أيام، حيث يجسد شخصية «عطوة»، وهو شخص شرير يحب الفنانة رانيا يوسف التي تعمل بالمشغل الذي يمتلكه، يحاول الوصول إليها وتتواصل أحداث المسلسل إلى أن يحدث نقطة تحول في حياة عطوة تغيره تمامًا.

وأضح بيومي فؤاد، إنه تردد في قبول دوره بـ «عيون الحب»، وإن سبب تردده هو طبيعة شخصية عطوة، مضيفًا: ترددت في قبول الشخصية لأنها شريرة جدًا، لكن المؤلف فداء الشندويلي استطاع أن يقنعني بتجسيدها، خاصة  أنها ستشهد تحول إنساني خلال أحداث المسلسل.

مسلسل «عيون الحب» بطولة رانيا يوسف، ماجد المصري، الفنان صلاح عبد الله، لطفي لبيب، انعام سالوسة، بيومي فؤاد، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج محمد مصطفى، وإنتاج صادق الصباح.

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