وصول 90 أالف طن مواد صناعية وبوتاجاز لموانئ السويس

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ السويس أستقبلت صباح اليوم الخميس 90 ألف طن بضائع ومواد صناعية قادم من دول شرق أسيا.

وأضاف عبر بيان إعلامي، أن ميناء الزيتيات أستقبال 6000 طن بوتاجاز على متن السفينة ارزوجاز قادمة من ميناء ينبع، كما يستقبل ميناء السويس اليوم السفينة ام الخير و على متنها 2000 طن ردة و يغادر الميناء السفينة الفيروز و على متنها 24 سيارة و6000 الاف طن بضائع عامة متجهة الى جدة .

ويستقبل ميناء الأدبية اليوم السفينة فيدرال تويد و على متنها 51865 طن حديد خرده قادمة من جنوب افريقيا كما يغادر الميناء اليوم السفينة حاج سيد و على متنها 7680 طن بضائع عامة و السفينة نور و على متنها 4000 طن بضائع .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الرياض و على متنها 384 راكب و40 سيارة و 1 شاحنة و يغادر الميناء السفينة الحرية و على متنها 63 شاحنة و السفينة نما اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة و 11 راكب والعبارة اليوسيفية و على متنها 1308 راكب و 26 سيارة و 34 شاحنة و العبارة القاهرة و على متنها 24 راكب و 60 سيارة و 5 شاحنة .

يستعد اليوم ميناء نويبع لاستقبال 55 شاحنة على متن السفينة بريدج و 491 راكب و 4 سيارة على متن العبارة برنسيسة .

ويشهد ميناء سفاجا بالأمس وصول السفينة اوراك و على متنها 63 الف طن قمح قادمة من روسيا و العبارة اليوسيفية و على متنها 321 راكب و 14 سيارة و 22 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 5 راكب و 64 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 2 راكب و 88 سيارة و 45 شاحنة، وغادر الميناء السفينة سيفاج و على متنها 26 الف طن فوسفات متجهة إلى ماليزيا و العبارة القاهرة و على متنها 875 راكب و 75 سيارة و 4 شاحنة و 3 براد و العبارة الرياض و على متنها 919 راكب و 32 سيارة .