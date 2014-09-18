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“التموين”: 90 مليون جنيه قيمة السلع المجانية الحاصل عليها المواطن مقابل توفير الخبز

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“التموين”: 90 مليون جنيه قيمة السلع المجانية الحاصل عليها المواطن مقابل توفير الخبز “التموين”: 90 مليون جنيه قيمة السلع المجانية الحاصل عليها المواطن مقابل توفير الخبز

الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم أنه بلغت قيمة السلع الغذائية المجانية التي حصل عليها المواطنين مقابل توفيرهم للخبز حوالي 90 مليون جنيه وذلك في منظومة بيع الخبز الجديدة عن طريق بطاقات التموين الذكية وبطاقات صرف الخبز منذ تطبيقها منتصف شهر أبريل الماضي وحتي الآن في 6 محافظات وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس والقاهرة والاسكندرية والجيزة، مشيرًا إلي أنه هناك 4 محافظات تم تطبيق المنظومة فيها الشهر الحالي وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط سوف يصرفون السلع الغذائية المجانية مقابل توفيرهم من الخبز في بداية شهر أكتوبر المقبل .

وقال أنه قرر مد فترة حصول المواطنين علي السلع الغذائية مقابل توفيرهم للخبز من البقالين التموينيين من 5 أيام الي 10 أيام تبدأ من أول الشهر التالي لصرف الخبز، مشيرًا إلي أنه سيتم الانتهاء من تطبيق منظومة بيع الخبز الجديدة في كافة المحافظات قبل نهاية العام الحالي وأنه جاري حاليا تحويل كافة بطاقات التموين الورقية وهي عدة الاف إلي بطاقات ذكية وسيتم الانتهاء منها قريبًا .

وطالب الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية كافة المواطنين فى المحافظات التي سيتم تطبيق فيها المنظومة الجديدة الذين ليس لديهم بطاقات تموينية بالتوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها لاستخراج بطاقات صرف خبز بعد التقدم بالمستندات المطلوبة وهى صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة وصورمن شهادات ميلاد الأولاد، مشيرًا إلي أنه يتم إستخراج بطاقات صرف خبز للشركات والمصانع لتوفير الخبز للعمالة الوافدة وأن هناك خط ساخن كول سنتر رقم 19280 لتلقي شكاوى المواطنين عن منظومة الخبز والسلع التموينية .

وأكد أن منظومة الخبز الجديدة تتضمن تخصيص 150 رغيف خبز شهريًا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية أو بطاقة صرف الخبز وأن سعر الرغيف 5 قروش وأن المواطن سوف يحصل على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني مقابل ما يوفره من استهلاكه للخبز خلال الشهر وذلك في أوائل الشهر التالي بالإضافة الى السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية وأن هناك بطاقة صرف خبز لدي صاحب المخبز بها حصة للبيع للمواطنين الذين ليس لديهم أي بطاقات .

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