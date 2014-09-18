أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المجتمعات العمرانية تطرح 55 محل للبيع بمزاد علني في دمياط الجديدة والعبور والعاشر

Google+ Print
المجتمعات العمرانية تطرح 55 محل للبيع بمزاد علني في دمياط الجديدة والعبور والعاشر المجتمعات العمرانية تطرح 55 محل للبيع بمزاد علني في دمياط الجديدة والعبور والعاشر

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى 4 مدن جديدة، 55 محلا تجاريا وإداريا وأكشاك خدمات بنظام المزاد العلنى، وذلك خلال اليومين المقبلين، على أن تعقد جلسات المزادات بدءا من 15 وحتى 22 أكتوبر المقبل، بجانب 3 مناقصات عامة لتنفيذ مقار خدمية.

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه سيتم طرح 10 محال تجارية بالسوق التجارية بمساحات تتراوح بين 32.5 إلى 65 مترا، فضلا عن 10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 32.5 إلى 66 مترا، وذلك فى القطاعين ( أ ، ج) بالحى العاشر بالمدينة.

وأضاف بدوى:” يتم عقد جلستى المزاد اﻷولى والثانية فى يومى  15 و 22 أكتوبر المقبلين”.

وأعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه سيتم طرح كشكين خدمة مواطنين داخل حدود الجهاز، بنشاط ( تصوير مستندات ومشروبات غازية وخلافه) بمساحة 15 مترا، بنظام مقابل اﻹنتفاع لمدة 3 سنوات، بالمزاد العلنى، على أن تعقد جلسة المزاد فى 22 أكتوبر المقبل.

وأشار المهندس طارق السباعى، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم طرح 16 محلا تجاريا وصيدلية بالحى الثانى والرابع والخامس والساحل، بنظام المزاد العلنى،  بمساحات تتراوح بين 13 إلى 80 مترا، وتعقد جلسة المزاد فى 19 أكتوبر المقبل.

وأوضح السباعى أنه سيتم طرح 16 قطعة أرض تخزين غرب ميناء دمياط، بالمزاد العلنى،  بمساحات تتراوح بين 920 إلى 4005 مترا، وتعقد جلسة المزاد يوم 20 أكتوبر المقبل.

ولفت المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة بدر ، إلى أنه سيتم طرح 3 مناقصات عامة، تشمل أعمال تنفيذ مبنى مقر الجهاز، و مدرسة ثانوى بمركز خدمات الحى الثالث، وتنفيذ حضانة رقم  ( 2)  بمنطقة 108 بالحى الخامس.

ولمعرفة المزيد عن المزادات والمناقصات المطروحة، يمكن زيارة الموقع الالكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا