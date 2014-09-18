المجتمعات العمرانية تطرح 55 محل للبيع بمزاد علني في دمياط الجديدة والعبور والعاشر

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة فى 4 مدن جديدة، 55 محلا تجاريا وإداريا وأكشاك خدمات بنظام المزاد العلنى، وذلك خلال اليومين المقبلين، على أن تعقد جلسات المزادات بدءا من 15 وحتى 22 أكتوبر المقبل، بجانب 3 مناقصات عامة لتنفيذ مقار خدمية.

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه سيتم طرح 10 محال تجارية بالسوق التجارية بمساحات تتراوح بين 32.5 إلى 65 مترا، فضلا عن 10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 32.5 إلى 66 مترا، وذلك فى القطاعين ( أ ، ج) بالحى العاشر بالمدينة.

وأضاف بدوى:” يتم عقد جلستى المزاد اﻷولى والثانية فى يومى 15 و 22 أكتوبر المقبلين”.

وأعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه سيتم طرح كشكين خدمة مواطنين داخل حدود الجهاز، بنشاط ( تصوير مستندات ومشروبات غازية وخلافه) بمساحة 15 مترا، بنظام مقابل اﻹنتفاع لمدة 3 سنوات، بالمزاد العلنى، على أن تعقد جلسة المزاد فى 22 أكتوبر المقبل.

وأشار المهندس طارق السباعى، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم طرح 16 محلا تجاريا وصيدلية بالحى الثانى والرابع والخامس والساحل، بنظام المزاد العلنى، بمساحات تتراوح بين 13 إلى 80 مترا، وتعقد جلسة المزاد فى 19 أكتوبر المقبل.

وأوضح السباعى أنه سيتم طرح 16 قطعة أرض تخزين غرب ميناء دمياط، بالمزاد العلنى، بمساحات تتراوح بين 920 إلى 4005 مترا، وتعقد جلسة المزاد يوم 20 أكتوبر المقبل.

ولفت المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة بدر ، إلى أنه سيتم طرح 3 مناقصات عامة، تشمل أعمال تنفيذ مبنى مقر الجهاز، و مدرسة ثانوى بمركز خدمات الحى الثالث، وتنفيذ حضانة رقم ( 2) بمنطقة 108 بالحى الخامس.

ولمعرفة المزيد عن المزادات والمناقصات المطروحة، يمكن زيارة الموقع الالكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg