أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

البابا تواضروس الثاني يرأس قداسا بكنيسة مارمينا العجائبي بكندا

  • مصر
  • 10
Google+ Print

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداسا بكنيسة مارمينا العجائبي، في مدينة كالجرى الكندية.

وقال بيان للكنيسة الأرثوذكسية، الخميس، إن البابا تواضروس ألقى عظة خلال القداس الذي أقيم، الأربعاء، دارت حول عيد البابا ديسقوروس الذي احتفلت به الكنيسة.

وأشار البيان إلى أن البابا تواضروس دشن أيضا مذابح وأيقونات كنيسة مارمينا العجائبي في كالجرى قبل القداس.

يذكر أن البابا تواضروس يقوم حاليا بزيارة إلى كندا بدأت، 3 سبتمبر، في إطار جولته الرعوية التي شملت أيضا هولندا وسويسرا.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية