البابا تواضروس الثاني يرأس قداسا بكنيسة مارمينا العجائبي بكندا

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداسا بكنيسة مارمينا العجائبي، في مدينة كالجرى الكندية.

وقال بيان للكنيسة الأرثوذكسية، الخميس، إن البابا تواضروس ألقى عظة خلال القداس الذي أقيم، الأربعاء، دارت حول عيد البابا ديسقوروس الذي احتفلت به الكنيسة.

وأشار البيان إلى أن البابا تواضروس دشن أيضا مذابح وأيقونات كنيسة مارمينا العجائبي في كالجرى قبل القداس.

يذكر أن البابا تواضروس يقوم حاليا بزيارة إلى كندا بدأت، 3 سبتمبر، في إطار جولته الرعوية التي شملت أيضا هولندا وسويسرا.