السيسي يتفقد قوات التدخل السريع فجر الخميس

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر الخميس، قوات التدخل السريع، التي أنشأها مارس الماضي قبل أن يستقيل من منصبه كوزير للدفاع، ويترشح لرئاسة الجمهورية.

وأشاد «السيسي» بأداء القوات المتميز والمستوى الذي وصلت إليه كل العناصر من مهارات تدريبية وقتالية عالية، وأكد «السيسي» بذل أقصى جهد لمجابهة التهديدات والتحديات التي قد تواجه الوطن وأمنه القومي، وأشاد بالجهد الذي يبذله رجال الجيش والشرطة لتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها.

وتعد هذه الزيارة الأولى للسيسي لوحدات التدخل السريع منذ فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في يونيو الماضي.